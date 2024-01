“PROVAI A CONVINCER RATZINGER A NON DIMETTERSI” - PADRE GEORG GANSWEIN, FRESCO DI “CHIARIMENTO” CON PAPA FRANCESCO, RICORDA BENEDETTO XVI, SENZA RISPARMIARE LA FRECCIATINA AI PROGRESSISTI NELLA CHIESA: “RATZINGER SOFFRIVA PER LA SPORCIZIA NELLA CHIESA. CON LE SUE DIMISSIONI NON C’ENTRANO LE LOBBY GAY, LO IOR, LA PEDOFILIA, VATILEAKS. CHI LO ACCUSAVA, CHE DA PROGRESSISTA ERA DIVENTATO CONSERVATORE PER FARE CARRIERA, ERA INVIDIOSO...”

Estratto dell'articolo di Fabio Paravisi per www.corriere.it

PADRE GEORG GANSWEIN

«La sporcizia nella Chiesa è il suo grosso problema», dice il monsignore. Le parole cadono nel silenzio in una stanza in cui si parla con cautela e attenzione di fede e teologia, di gerarchie vaticane e scelte pastorali, per un attimo monsignor Georg Gänswein descrive la paure di Benedetto XVI senza giri di parole aprendo una finestra su un mondo remoto e nascosto fino nei sentimenti.

Trascorrere la giornata dell’Epifania in una parrocchia della periferia di Bergamo non è stata una scelta qualunque, per quello che fu per vent’anni il segretario di Joseph Ratzinger, visto che proprio il 6 gennaio è l’anniversario della sua ordinazione episcopale. [...]

PADRE GEORG GANSWEIN E JOSEPH RATZINGER

L’incontro era strettamente imperniato sul racconto su un Ratzinger visto da vicino e senza domande dall’esterno. [...] Descrive un uomo «la cui vocazione era quella del professore universitario e non la carriera ecclesiastica», tanto che «non era nato per esercitare il potere». Ma una volta arrivato al Soglio, affrontando questioni come la pedofilia, «aveva un forte senso di responsabilità: già da cardinale aveva visto che il grosso problema della Chiesa non sono le persecuzioni o gli attacchi da fuori ma la sporcizia che è prodotta all’interno. Questo gli costava molto. Non l’abbiamo mai visto piangere perché era molto controllato e dominava le emozioni ma soffriva».

Padre Georg Ganswein bacia la bara di ratzinger

Gänswein fu uno dei primi a cui Benedetto XVI parlò della sua volontà di rinunciare al Papato: «Fu un colpo durissimo. Gli dissi: Santo Padre, non può farlo. Ma mi spiegò che aveva lottato e aveva sofferto, ma non aveva più le forze fisiche e psichiche per esercitare quella responsabilità. Non c’entrano le lobby gay, lo Ior, la pedofilia, Vatileaks. Non è fuggito, non ha detto “ne ho le tasche piene”, ma ha rinunciato per amore di Dio e della Chiesa. Aveva detto fin dall’inizio “il mio pontificato sarà breve” per l’età, e dopo la rinuncia era convinto che non avrebbe vissuto più di un anno».

benedetto xvi ratzinger e georg gaenswein 1

Gänswein svicola alla domanda sui rapporti con Papa Francesco, ma ammette qualche dissidio con Giovanni Paolo II: «Parlavano almeno una volta la settimana, c’erano differenze sugli incontri di Assisi, le canonizzazioni e altre questioni, ma discutendo le superavano. Il pontificato di Giovanni Paolo senza Ratzinger non sarebbe stato lo stesso, per lui è stato un amico fidato e lo ha riconosciuto pubblicamente».

PAPA BENEDETTO XVI MONSIGNOR GEORG GANSWEIN

Alza un sopracciglio quando l’intervistatore Marco Roncalli ricorda soprannomi come «Panzerkardinal» o «Rottweiler di Dio»: «[...] Hans Kung era invidioso, gli disse che da progressista era diventato conservatore per fare carriera, ma non era vero, voleva solo difendere la vera fede. Quando divenne Papa disse: non ho un programma di governo ma voglio mettere al centro del Pontificato la questione di Dio, il resto poi si aggiusta. Era una persona che può essere riassunta in tre parole: umile, mite e intelligente».

MONSIGNOR GEORG GANSWEIN PAPA FRANCESCO

[...]

