“PROVO INDIGNAZIONE E VERGOGNA” - BERGOGLIO CHIEDE PERDONO AI NATIVI CANADESI PER I TERRIBILI ABUSI COMPIUTI NELLE SCUOLE CATTOLICHE DEL PAESE, NEI CUI GIARDINI SONO STATE TROVATE FOSSE COMUNI CON UN MIGLIAIO DI CORPI DI BAMBINI – “QUELLO CHE È AVVENUTO IN QUELLE SCUOLE, DOVE VENIVANO TRASFERITI CON LA FORZA I FIGLI PER RICEVERE TRATTAMENTI TALVOLTA INUMANI, È AGGHIACCIANTE”

1 - PAPA FRANCESCO CHIEDE SCUSA AI POPOLI INDIGENI PER GLI ABUSI NELLE SCUOLE DEL CANADA

Da www.axios.com

bergoglio con i nativi canadesi

Papa Francesco si è scusato per gli abusi subiti dai bambini indigeni nelle scuole canadesi gestite dalla Chiesa cattolica e da altre sette cristiane dal XIX secolo fino agli anni '70.

Perché è importante: Si crede che quasi 150.000 bambini indigeni siano stati costretti a lasciare le loro famiglie per frequentare queste scuole, che sono state istituite per convertirli al cristianesimo e integrarli nella società.

La Commissione canadese per la verità e la riconciliazione ha descritto il programma educativo come una sorta di "genocidio culturale".

le scuole cattoliche in canada

Cosa si dice: L'appello di Francesco al perdono è arrivato dopo l'incontro di questa settimana con i membri delle comunità Metis, Inuit e First Nations, che si sono recati a Roma in cerca di scuse e della promessa che la Chiesa avrebbe aiutato a riparare i danni.

"Per la deplorevole condotta di quei membri della Chiesa cattolica, chiedo perdono al Signore", ha detto Francesco. "E voglio dirvi dal mio cuore che sono molto addolorato. E mi unisco ai vescovi canadesi nel chiedere scusa", ha aggiunto, promettendo anche di visitare il Canada.

i nativi canadesi a roma per incontrare il papa

Il quadro generale: Le condizioni nelle scuole sono diventate evidenti l'anno scorso dopo che centinaia di resti, soprattutto di bambini indigeni, sono stati scoperti in tombe senza nome nei siti delle ex scuole residenziali in British Columbia e Saskatchewan.

2 - IL PAPA AI NATIVI CANADESI: "DOLORE E VERGOGNA, VI CHIEDO SCUSA"

Da www.rainews.it

st. gregory's church

Quella barbarie venuta alla luce qualche mese fa in Canada, scosse il mondo cattolico e l'opinione pubblica internazionale. Oggi Papa Francesco chiede scusa. Davanti a lui in udienza oggi in Vaticano le delegazioni di Inuit, First Nations e Metis, tre gruppi di indigeni canadesi.

Il Pontefice ha espresso "indignazione e vegogna" e anche "dolore per il ruolo che diversi cattolici hanno svolto in tutto quello che vi ha ferito". "Chiedo perdono a Dio" per quello che è successo alle popolazioni native americane e ai loro figli nelle scuole cattoliche residenziali canadesi nelle cui vicinanze sono state ritrovate fosse comuni con un migliaio di corpi di bambini percossi e abusati.

kamloops indian residential 1

Agli autoctoni canadesi, messi a dura prova da quei tragici avvenimenti, che questa settimana in Vaticano gli hanno raccontato quello che per loro è stato un vero e proprio "genocidio culturale" avvenuto nell'ultimo secolo e mezzo, il Papa ha confidato e mostrato la propria sofferenza: "i trattamenti discriminatori, le varie forme abuso in particolare nelle scuole residenziali".

"Quello che è avvenuto nelle scuole residenziali, dove venivano trasferiti con la forza i figli dei nativi per ricevere trattamenti talvolta inumani e sempre per essere privati della loro identità culturale, è "agghiacciante".

kamloops indian residential 6

È agghiacciante vedere come si è cercato si "istillare un senso di inferiorità" in quei ragazzi, spesso provocando "traumi irrisolti divenuti traumi intergenerazionali". "Mi unisco ai vescovi canadesi nel chiedervi scusa", ha proseguito il Papa, "l'umiliazione della Chiesa è fecondità e nell'umiltà si vede lo spirito del Signore".

Motivi, questi ultimi, per cui ha avuto anche parole di ringraziamento ai vescovi canadesi "per il coraggio nell'umiltà" che hanno dimostrato nell'affrontare la questione, esplosa quando sono stati rinvenuti i resti di decine e decine di ragazzi sepolti in modo anomino a pochi metri dagli istituti dove di fatto erano stati rinchiusi.

chiese cattoliche incendiate in canada 2

Bergoglio ha puntato il dito contro la persistente idea di "una colonizzazzione ideologica" che, attraverso "programmi studiati a tavolino" agisce spinta da "avidità e voglia di profitto". "Una mentalità molto coloniale molto diffusa anche oggi", ha accusato.

kamloops indian residential 5

Il Papa avrebbe preannunciato anche una visita in Canada per la fine di luglio: quando ha ricordato che la devozione popolare dei nativi è particolarmente rivolta a Sant'Anna, che si festeggia il 26 di quel mese. "Vorrei essere con voi in quei giorni", ha detto ricordando che la riconciliazione "richiede azioni concrete in spirito di fraternità e ricerca trasparente della verità". Si arrivi così alla "rivitalizzazione della vostra cultura", ha detto ancora, "vorrei dirvi che la Chiesa è dalla vostra parte, che cammina con voi". Per questo Bergoglio invoca "su di voi la benedizione del Creatore", perché "la vostra lingua, la vostra cultura le vostre tradizioni appartengono a tutta l'umanità". Questo anche se "il vostro albero ha subito una tragedia, uno sdradicamento: è stato spezzato da una colonizzazione il cui scopo era uniformarvi ad un'altra identità". Di conseguenza "molte famiglie sono state separate, molti ragazzi sono stati vittime di una azione colonizzatrice". E per questo, provando indignazione, dolore e vergogna, Papa Francesco chiede perdono a Dio e scusa alle vittime.

kamloops indian residential

Oltre alle delegazioni dei Popoli Indigeni del Canada Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza tra gli altri anche i Membri della Fondazione Italiana Autismo, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo, Andrzej Duda, Presidente della Repubblica di Polonia e Padre Frèdèric Fornos Direttore Internazionale della Rete mondiale di preghiera del Papa.

chiese cattoliche incendiate in canada 5 chiese cattoliche incendiate in canada 3 kamloops indian residential 3 31. chiesa innevata, canada chiese cattoliche incendiate in canada 4 chiese cattoliche incendiate in canada 1