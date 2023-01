IL “PUPONE” HA PRESO IL LARGO – DOPO ESSERE VOLATI A MIAMI, FRANCESCO TOTTI E NOEMI BOCCHI, CON I CINQUE FIGLI AL SEGUITO, SONO PARTITI PER UNA CROCIERA DIRETTA ALLE BAHAMAS, CON TAPPA IN HONDURAS – PER INIZIARE L'ANNO L'EX CAPITANO DELLA ROMA HA SCELTO LA NAVE “SYMPHONY OF THE SEAS”, CON CAMPO DA GOLF, UN SIMULATORE DI ONDE DA SURF, UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO. PREZZO: 400 EURO AL GIORNO A PERSONA – PRIMA DI PARTIRE, TOTTI SI È DIVERTITO A GIOCARE A CALCIO PER STRADA A MIAMI CON IL FIGLIO CRISTIAN E ALTRI BAMBINI – VIDEO

Da www.corrieredellosport.it

post di chanel totti

Una crociera a cinque stelle, partita da Miami e diretta al mare cristallino delle Bahamas. E' quella che si sono regalati, per Capodanno, Francesco Totti e Noemi Bocchi. Con loro i cinque figli (i tre di lui, i due di lei), lo storico amico di Francesco Giancarlo Pantano, con moglie e figlio, e l'altro amico storico Emanuele Maurizi. Sono partiti tutti il 30 dicembre, hanno trascorso a Miami la prima notte e poi via, in crociera, su una nave dotata di tutti i benefit.

CHANEL TOTTI IN CROCIERA IN HONDURAS

La comitiva, per iniziare il 2023, ha scelto la "Symphony of the Seas", una nave con 5 anni di vita che a bordo ha ristoranti di qualsiasi genere e al momento dl varo, ne 2017, era la nave passeggeri più grande al mondo. Ci sono un campo da golf, un simulatore di onde da surf, una pista di pattinaggio sul ghiaccio e tutti altri servizi sportivi di altissimo livello. Il costo? Si parte da, almeno, 400 euro al giorno a persona, esclusi i voli per arrivarci.

la nave da crociera Symphony of the Seas chanel totti in crociera 5 chanel totti in crociera 3 chanel totti in crociera chenale totti in crociera 1 chanel totti in crociera 4 chanel totti in crociera francesco totti gioca a calcio in strada a miami francesco totti gioca a calcio in strada a miami francesco totti gioca a calcio in strada a miami la nave da crociera Symphony of the Seas