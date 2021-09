“È PURA MAGIA” - L’ARCHITETTO E DESIGNER FRANCESE PHILIPPE STARCK HA REALIZZATO IL PROGETTO PER "LA GONDOLA DEL FUTURO": SI CHIAMA "DREAM OF WINTER" ED È COSTRUITA CON MATERIALI E TECNOLOGIE HI-TECH, UNA TURBINA ELETTRICA, UNA CABINA INTERNA PER L’INVERNO ED È COMPLETAMENTE ALIMENTATA DA ENERGIA SOLARE – STARCK: "QUELLO CHE MOSTRO OGGI NON CERCA DI ESSERE REALISTICO, MA È SOLO UN SOGNO..."

Federica Bandirali per www.corriere.it

Philippe Starck, su richiesta di Marco Balich, ha realizzato la “Dream of Winter, gondola per Venezia”: il celebre architetto e designer francese, residente a Burano da quasi 50 anni, è stato invitato da Marco Balich, membro di VeniSIA (l’acceleratore aziendale di Ca’ Foscari) di cui sta sostenendo le iniziative e strategie creative per l’innovazione, per essere il primo dei tanti creativi internazionali a partecipare proprio al progetto VeniSIA.

La gondola ad alta tecnologia è un progetto sostenuto dalla Regione Veneto e dal governo: Philippe Starck ha creato «un simbolo che fonde l'identità della bellezza e del patrimonio italiano con il suo talento per trasmettere un messaggio di risonanza mondiale».

Il designer durante la presentazione del progetto ha detto di avere una forte ammirazione per la gondola:« E’ una delle barche più complesse al mondo con il suo design completamente asimmetrico, ma che nonostante ciò bilancia perfettamente il suo peso e può navigare agilmente anche nelle condizioni più' difficili» ha commentato l’archistar.

L'immagine di “Dream of Winter Gondola per Venezia di Philippe Starck” sarà esposta presso l'Hub di Strategy Innovation di Ca' Foscari. «È pura magia» ha detto Starck «per questo è un grande onore per me immaginare una gondola dei sogni e, soprattutto, una gondola invernale con una piccola stanza al centro. Ecco perché quello che mostro oggi non cerca di essere realistico, ma è solo un sogno ».

Le specifiche tecniche della gondola vedono materiali e tecnologie durevoli e hi-tech (come bioresine di alghe, bambù compresso, stabilizzatore giroscopico alimentato da energia solare, assistenza elettrica con mini turbina elettrica alimentata da energia solare e idrogeneratore).

philippe starck 3 designer philippe starck philippe starck 2