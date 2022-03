Centrale di Chernobyl occupata dai russi 2

1 - UCRAINA: NYT, NUOVO ALLARME SU CENTRALE CHERNOBYL

(ANSA) - Il Governo ucraino ritiene che il presidente russo Vladimir Putin abbia "ordinato la preparazione di un attacco terroristico" nel sito della centrale nucleare di Chernobyl.

Lo scrive il New York Times citando i ministeri della Difesa e dell'Intelligence ucraini, e spiegando di non avere conferme sul campo. Il Nyt cita un comunicato dei ministeri, secondo cui si tratterebbe di un'operazione 'false flag': le forze di occupazione russe - dice la nota - "cercheranno di causare una catastrofe alla centrale nucleare di Chernobyl controllata dalla Russia, per poi accusare l'Ucraina del disastro".

2 - PUTIN FA IL PUNTO CON I GENERALI E DÀ IL BENVENUTO AI VOLONTARI

Da www.corriere.it



Il presidente russo ha riunito i fedelissimi: in corso un incontro del Consiglio di sicurezza russo. Lo scrive l’agenzia Reuters. Il presidente ha dato il benvenuto «ai volontari che vogliono combattere» contro le forze ucraine: «Li aiuteremo ad arrivare in prima linea». Il ministro della Difesa Serghei Shoigu ha detto che ci sono oltre 16mila volontari nei Paesi mediorientali pronti ad arrivare in aiuto delle regioni filorusse nel Donbass.

vladimir putin 2

2 - RUSSIA, ARRIVANO I VOLONTARI DALLA SIRIA PER COMBATTERE IN UCRAINA

Da www.ilmessaggero.it

C'è il video-propaganda della Russia che lo testimonia. L'esercito di Putin potrà contare anche sui volontari siriani per l'invasione in Ucraina.

VOLONTARI SIRIANI PRONTI PER COMBATTERE IN UCRAINA

Durante l'ultima riunione con Putin, il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, ha proposto di consegnare i sistemi anti-tank Javelin e Stinger di fabbricazione americana alle forze di Luhansk e Donetsk.

Putin ha espresso il suo appoggio alla proposta e ha dichiarato che dovrebbe essere permesso combattere ai volontari che vogliono aiutare le forze russe in Ucraina.

vladimir putin e il nucleare

VOLONTARI SIRIANI PRONTI PER COMBATTERE IN UCRAINA Centrale di Chernobyl occupata dai russi LIVELLO DI RADIAZIONI INTORNO A CHERNOBYL 1 imbarcazione affondata sul fiume pripyat 1998 chernobyl 1986 3 Tank russi davanti alla centrale di Chernobyl RADIAZIONI A CHERNOBYL asilo nido pripyat 2011 ruota panoramica, pripyat 2007 asilo nido con albero, pripyat, 2012 asilo nido pripyat 2000 carri armati russi di fronte alla centrale nucleare di chernobyl vladimir putin