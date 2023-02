28 feb 2023 15:48

“PUTIN? O MORIRÀ ALLA SUA SCRIVANIA O CON UNA SERIE DI PROIETTILI NELLA SCHIENA” - L'ESPERTO DI GUERRA NATE SIBLEY NON HA DUBBI: “MAD VLAD” NON FARA' MAI UN PASSO INDIETRO NONOSTANTE LE VOCI SULLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE (MAI CONFERMATE) - IL PRESIDENTE RUSSO “NON HA INTENZIONE DI RITIRARSI IN PACE IN UNA VILLA IN COSTA AZZURRA, CIRCONDATO DALLE SUE AMANTI. PER LUI È IL FUTURO È…”