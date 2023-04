“PUTIN È UN MORTO CHE CAMMINA” – LA PREVISIONE DI JAMES OLSON, EX CAPO DEL CONTROSPIONAGGIO DELLA CIA, CONVINTO CHE SIA PARTITA LA CACCIA A “MAD VLAD”: “PUTIN HA SBAGLIATO TUTTI I CALCOLI. NON SI ASPETTAVA UNA GUERRA LUNGA, MA NON HA ALCUNA INTENZIONE DI ARRENDERSI. PENSO CHE SIA PIÙ PROBABILE CHE VENGA ELIMINATO RISPETTO A UNA SCONFITTA MILITARE DELLA RUSSIA…”

«Putin è un morto che cammina. Potrebbe essere ucciso per porre finalmente fine alla guerra in Ucraina». A parlare è James Olson, ex capo del controspionaggio della Cia, convinto che gli “squali” siano a caccia di Putin.

Per Olson, “Mad Vlad” non si trova in una buona posizione visto che la guerra si sta prolungando senza fine e lui non ha intenzione di mettere fine al conflitto. Motivo per cui «amici, oligarchi, militari e persino la sua gente è pronta a rivoltarsi contro di lui. Ha sbagliato i calcoli. Se Putin rimane al potere, ci sarà una lunga guerra perché non si arrenderà, ma non credo che rimarrà al potere. Credo che ci sia una forte corrente sotterranea di opposizione a Putin nell'esercito, nei servizi di intelligence, tra gli oligarchi.

vladimir putin 1

Penso che verrà eliminato e non escludo che verrà ucciso. Forse succederà per mano di alcuni russi patriottici. Il popolo russo sta soffrendo e sta perdendo persone. Putin sta dissanguando la Russia e non può farlo per sempre. Credo che ci siano generali disgustati da quella tragica perdita di vite umane e ci possa essere un possibile rivolta contro Putin. E se la faranno, Putin è un morto che cammina. Non sopravvivrebbe. Penso che sia più probabile che Putin venga eliminato piuttosto che una sconfitta militare».

