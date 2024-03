5 mar 2024 09:21

“PUTIN POTREBBE USARE DEEPFAKE PORNO PER SCONVOLGERE E DISTRUGGERE LE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI” - L’ULTIMA FANTASCIENTIFICA TEORIA ESCE DALLA BOCCA DI NINA JANKOWICZ, EX DIRETTRICE DELLA TASK FORCE SULLA DISINFORMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI SICUREZZA AMERICANO, CHE SI DICE PREOCCUPATA DALL’USO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: “LA RUSSIA HA GIÀ UTILIZZATO QUESTO METODO TERRIFICANTE PER ATTACCARE LE DONNE DI DEMOCRAZIE COME UCRAINA E GEORGIA. SE VUOI TURBARE UN CANDIDATO A UNA CARICA È…”