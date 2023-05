11 mag 2023 17:31

“PUTTANA TI SPACCO LA FACCIA, ZINGARA CHE CAZZO DICI!” – IKRAM JARMOUNI, RAGAZZA DI 22 ANNI DI ORIGINI MAROCCHINE, È STATA INSULTATA DA UNO SVALVOLATO SUL TRENO, A ROMA TIBURTINA – LA GIOVANE HA VISTO L’UOMO INCIAMPARE E SI È ALZATA PER CHIEDERE SE FOSSE TUTTO OK. LUI, INVECE DI RINGRAZIARE, HA SBROCCATO URLANDO FRASI RAZZISTE E MINACCIANDOLA: “CHE CAZZO PARLI, CHE CAZZO DICI CHE SONO CADUTO, ZINGARA. SPEGNI IL TELEFONO” - E NESSUNO È INTERVENUTO IN SUA DIFESA - VIDEO