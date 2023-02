FAUSTO BERTINOTTI NON NE VUOLE SAPERE DI DARE VIA LA PARTE DI EREDITÀ INCASSATA DOPO LA MORTE DI D’URSO

Estratto dell’articolo di Lorenzo Giarelli per il “Fatto quotidiano”

“Farò quello che mi dicono di fare, ma si figuri che uno dei quadri l’ho ricevuto di persona, mi sembrerebbe strano restituirlo”. […] Il SubComandante Fausto – nomignolo con cui Gianpaolo Pansa eternò Bertinotti – è alle prese con un guaio niente male: la signora Nikki Kay Carlson è riuscita a dimostrare in tribunale di essere la figlia biologica di Mario D’Urso, avvocato, viveur, senatore, banchiere, dirigente d’azienda e molto altro.

Soprattutto amico di Bertinotti, al punto che nel 2015, anno della sua morte, si scoprì che D’Urso aveva destinato all’ex leader della sinistra una succosa parte della propria eredità – stimata in 24 milioni di euro – ovvero circa 500 mila euro e un paio di quadri originali di Andy Warhol che raffigurano Mao Tsé-Tung (un altro, dice Fausto, glielo donò in vita).

Problema: otto anni fa la signora Carlson, americana, non era ancora riconosciuta come la figlia del defunto, a cui lei si avvicinò soltanto negli ultimi mesi della sua vita.

Due prove del Dna hanno però nel frattempo confermato quel che si sospettava, e cioè che D’Urso aveva avuto una figlia negli Stati Uniti, la bambina era cresciuta in orfanotrofio ed era stata poi affidata a una famiglia adottiva. Ma adesso quella donna ha diritto a tutta l’eredità del padre, con tanti saluti al testamento firmato dall’avvocato prima di morire.

Difesa da Bianca Maria Terracciano, Carlson è determinata a portar via soldi e beni a chi ne ha goduto in questi anni, tutti amici dei salotti buoni di D’Urso tra cui Bertinotti e signora. […] Un pasticciaccio per Bertinotti, che intanto aveva ricevuto la propria fetta di eredità. “Farò quello che mi dicono di fare – taglia corto lui quando lo raggiungiamo al telefono – Ma uno dei quadri di Warhol mi fu regalato da D’Urso di persona e mi sembra complicato considerarlo da restituire”.

Ma ha idea di quanto possano valere quei quadri? “Non li ho mai fatti valutare, ma lo si può facilmente scoprire”. E allora scopriamolo: sei anni fa, una serigrafia di Warhol sempre raffigurante Mao fu battuta all’asta per 12 milioni. Tanto per avere idea dell’ordine di grandezza. […]

