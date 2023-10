“QUALCOSA ACCADRÀ” - PARTITI I PRIMI ACCERTAMENTI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SUL CASO DI IOLANDA APOSTOLICO, LA GIUDICE CHE NON HA APPLICATO IL DECRETO CUTRO FINITA NELLA BUFERA PER I VIDEO DEL 2018 A UNA MANIFESTAZIONE CONTRO SALVINI: SI VALUTA L’INDAGINE DISCIPLINARE - A INASPRIRE I RAPPORTI TRA GOVERNO E MAGISTRATURA C’È LA SENTENZA DI FIRENZE CHE HA VALUTATO LA TUNISIA “PAESE NON SICURO”. UN ESPONENTE DI GOVERNO: “IL GIUDICE DOVE HA SCOPERTO CHE LA TUNISIA NON E’ SICURA? SUI VIDEO DI TIKTOK?” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Virginia Piccolillo per roma.corriere.it

iolanda apostolico alla manifestazione contro salvini nel 2018 a catania

«Qualcosa accadrà». C’è un gran lavorio al ministero della Giustizia sul caso della giudice Iolanda Apostolico, la prima a non aver convalidato il trattenimento di migranti tunisini, già espulsi, previsto dal decreto Cutro, al centro dell’attenzione per alcuni video del 2018 che la ritraggono nella manifestazione di piazza a sostegno dello sbarco dalla nave Diciotti.

Gli «accertamenti» annunciati dal Guardasigilli Carlo Nordio sono già iniziati. Attualmente per preparare l’istruttoria in risposta ad alcune interrogazioni parlamentari. Ma «non si esclude che da questo lavoro preparatorio possano emergere elementi che inducano all’apertura di un’indagine disciplinare».

CARLO NORDIO AL FORUM AMBROSETTI A CERNOBBIO

Nel frattempo lo stesso provvedimento è stato preso a Catania anche da un suo collega. Con la medesima interpretazione: le norme comunitarie contrastano con il decreto Cutro. «Fanno come i ragazzi a scuola quando il maestro chiede chi è stato e tutti si alzano a coprire l’autore», sussurrano in via Arenula. Sottolineando che, anche se «si moltiplicassero come il Topolino apprendista stregone» i giudici che non convalidano i trattenimenti, non cambierebbe nulla. Perché per la giudice non è in discussione la mancata convalida, ma, semmai, un’eventuale mancanza di imparzialità.

(...)

iolanda apostolico con il compagno massimo mingrino

A inasprire i rapporti tra governo e magistratura più ancora dei mancati trattenimenti c’è poi la sentenza di Firenze che ha valutato la Tunisia «Paese non sicuro». «Il governo, attraverso il ministero degli Esteri, sulla base di una serie di parametri, stila la lista dei Paesi sicuri e un giudice contesta il lavoro svolto da tutti gli uffici, tutto il corpo diplomatico, i contatti avuti dalla stessa presidente del Consiglio e stabilisce lui che la Tunisia non è un Paese sicuro?», dice un esponente di governo. E chiosa: «Dove lo ha scoperto? Sui video di TikTok?».

IOLANDA APOSTOLICO giorgia meloni carlo nordio.