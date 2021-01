L’INTER, ALIBABA E I QUARANTA SOLDONI – IL CLUB NERAZZURRO È IN PEGNO A JACK MA, IL FONDATORE DI ALIBABA DI CUI SI SONO PERSE LE TRACCE DA DUE MESI. LA STORIA, CHE INIZIA A DICEMBRE QUANDO IL PROPRIETARIO DELL’INTER DA’ IN GARANZIA I GIOIELLI DI FAMIGLIA (MA NON IL COLOSSO COMMERCIALE SUNING.COM) A UNA SOCIETÀ DEL GRUPPO ALIBABA, SPIEGA L’ORIGINE DELL’AUSTERITY IMPOSTA DAGLI ZHANG AL CLUB MILANESE E LA NASCITA DELLE VOCI, SMENTITE, DI VENDITA - DETTAGLIO DA NON TRASCURARE: JACK MA E' CADUTO IN DISGRAZIA PRESSO I VERTICI DEL PARTITO COMUNISTA CINESE