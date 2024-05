“QUALCUNO MI VUOLE MALE” – I FAMILIARI DI ANGELO ONORATO, IL MARITO DELL’EURODEPUTATA FRANCESCA DONATO, TROVATO MORTO CON UNA FASCETTA AL COLLO A PALERMO, RACCONTANO CHE L’UOMO ERA MOLTO PREOCCUPATO: “AVEVA CERCATO UNA PISTOLA”. COSA LO SPAVENTAVA? LE PERSONE VICINE PENSANO CHE I SUOI GUAI FOSSERO INIZIATI CON UN CANTIERE A CAPACI PER REALIZZARE UN CAPANNONE – IN ATTESA DELL’AUTOPSIA, LA PROCURA INDAGA PER OMICIDIO...

PALERMO: MORTE ONORATO, PROCURA APRE FASCICOLO PER OMICIDIO MA RESTA APERTA PISTA SUICIDIO

angelo onorato

(Adnkronos) -La Procura di Palermo ha aperto, come si apprende, un fascicolo di indagine per omicidio sulla morte di Angelo Onorato, l'imprenditore 55enne palermitano, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, trovato cadavere nella sua auto con una fascetta stretta al collo. Da ambienti giudiziari fanno sapere che l'iscrizione è "un atto dovuto" in vista dell'esame autoptico che sarà eseguito tra oggi pomeriggio e domani. Ieri la famiglia, con una nota a firma dell'avvocato Vincenzo Lo Re, ha ribadito la propria convinzione che si tratti di omicidio. Anche se il fascicolo è aperto per omicidio, contro ignoti, la Procura non esclude la pista del suicidio.

francesca donato sul luogo del ritrovamento del marito angelo onorato

PALERMO: MORTO ONORATO, SI ATTENDE AUTOPSIA

(Adnkronos) - Sarà l'autopsia, che sarà eseguita tra oggi pomeriggio e domani mattina, a chiarire i contorni della morte di Angelo Onorato, l'imprenditore 55enne palermitano, marito della europarlamentare Francesca Donato, trovato senza vita sabato pomeriggio nella sua auto, con una fascetta di plastica stretta attorno al collo. Al momento le piste investigative seguite dalla Procura sono il suicidio e l'omicidio. Dall'esame autoptico, che sarà eseguito all'Istituto di Medicina legale del policlinico, dove si trova la salma dell'uomo, si potranno avere alcune risposte.

angelo onorato francesca donato

PALERMO: DONATO, 'MOMENTO DEVASTANTE, NO SPECULAZIONI SU CAUSA MORTE MIO MARITO'

(Adnkronos) - "Sto vivendo i momenti più difficili e devastanti della mia vita. Il dolore è inimmaginabile. Prego tutti di astenersi da speculazioni sulle cause della morte di mio marito. Ci sono indagini in corso, lasciamo lavorare la polizia". A scriverlo su X è l'europarlamentare Francesca Donato, che aggiunge: "Ringrazio dal profondo del cuore tutti coloro che in queste ore tremende hanno avuto parole di affetto per il mio adorato Angelo e hanno mostrato vicinanza e solidarietà per la mia famiglia. Sono tantissimi e ognuno è prezioso per me".

Angelo Onorato è stato trovato cadavere sabato scorso nella sua auto nella zona di via Ugo La Malfa, a Palermo, con una fascetta di plastica stretta intorno al collo. A trovare il corpo senza vita dell'uomo sono state proprio Donato e la figlia. Sulla vicenda indaga la Squadra mobile.

il luogo del ritrovamento di angelo onorato

PALERMO: MORTE ONORATO, LEGALE FAMIGLIA 'ESCLUSO IL SUICIDIO'

(Adnkronos) - "Esistono una serie di considerazioni oggettive e soggettive che inducono i familiari ad escludere che si sia trattato di un suicidio. Siamo convinti che la Procura di Palermo arriverà alle stesse conclusioni". Così, in una nota, l’avvocato Vincenzo Lo Re del Foro di Palermo, incaricato dalla deputata europea Francesca Donato di seguire le indagini sulla morte del marito Angelo Onorato, trovato morto ieri pomeriggio a Palermo in viale Regione Siciliana.

angelo onorato

"QUALCUNO MI VUOLE MALE" LE PAROLE DI ONORATO SCRITTE PRIMA DI MORIRE

Estratto dell'articolo di Salvo Palazzolo per “la Repubblica”

Il segreto della morte dell'architetto Angelo Onorato è racchiuso in duecento passi della vecchia circonvallazione, che sembrano diventati già un baratro. Lì è stata risucchiata la vita di un imprenditore brillante, trovato dalla moglie — l'eurodeputata Dc Francesca Donato — dentro la sua Range Rover, con una fascetta di plastica stretta al collo. Morto suicida o assassinato?

il post di carolina, la figlia di angelo onorato

Alcuni accertamenti fatti dalla squadra mobile diretta da Marco Basile sembrano portare alla prima ipotesi: le telecamere di due attività commerciali, da una parte e dall'altra dei duecento passi di questo mistero, hanno ripreso le stesse auto in strada fra le 10,30 e le 14,30 di sabato, con un intervallo di circa 9 secondi. Solo un'utilitaria è passata qualche minuto dopo. I poliziotti hanno rintracciato l'automobilista, ha spiegato di essere andato a fare un acquisto nella vicina ditta di ferramenti.

Ma nessuna delle due telecamere riprende il punto esatto in cui è stata trovata l'auto con il corpo di Onorato: sappiamo solo che la vettura è arrivata intorno alle 11, l'imprenditore ha parcheggiato, qualche minuto dopo ha risposto alla telefonata di un collaboratore. Poi, il buio. E se in auto con Onorato ci fosse stato già qualcuno? Magari poi scappato attraverso la vecchia caserma abbandonata che si trova in zona. La pista dell'omicidio è ancora in piedi.

angelo onorato 1

«Quando siamo arrivati, lo sportello posteriore era aperto», ha raccontato la figlia dell'imprenditore, Carolina, che ieri ha scritto un post sui social: «Mio padre non avrebbe mai fatto un gesto del genere, è stato ammazzato».

Per quale ragione? «Negli ultimi tempi era molto preoccupato — raccontano i familiari — aveva anche cercato una pistola». Cosa lo spaventava? Oggi, le persone più vicine ad Angelo Onorato pensano che i suoi guai fossero iniziati con un cantiere a Capaci, per realizzare un capannone.

«Forse, c'erano state delle lamentele sui lavori svolti — ipotizza qualcuno — forse, pretendevano la restituzione di ingenti somme di denaro con modi sbrigativi». Anche il giorno in cui è morto, Onorato ha detto al cognato che sarebbe andato a Capaci: «Per risolvere spero bonariamente una questione». Ma a Capaci non è mai arrivato.

angelo onorato 2

Ecco perché adesso l'indagine della squadra mobile coordinata dalla procura di Maurizio de Lucia sta passando al setaccio la vita di Angelo Onorato […] C'è soprattutto una lettera che descrive il baratro in cui era finito quest'uomo in apparenza sempre sorridente: l'aveva scritta lui stesso, a febbraio, e giovedì scorso l'ha data in una busta chiusa a un amico avvocato, Fabrizio Macchiarella.

ritrovamento corpo di angelo onorato 3

«Se succede qualcosa consegnala a mia moglie», gli ha detto. In tre pagine, Onorato faceva il quadro della situazione economica della famiglia, fra proprietà, debiti (non tanti) e crediti da riscuotere. Si rammaricava però di essersi fidato di «persone sbagliate». Dedicava poi parole di grande amore per la moglie e i figli. E, infine, ammetteva i suoi timori: «C'è gente che mi vuole male». Ma per quale ragione ancora non sappiamo.

[…]

ritrovamento corpo di angelo onorato 2 angelo onorato francesca donato 3 Angelo Onorato marito di francesca donato angelo onorato francesca donato 4 angelo onorato francesca donato 1 angelo onorato francesca donato 2 ritrovamento corpo di angelo onorato 6 ritrovamento corpo di angelo onorato 5 ritrovamento corpo di angelo onorato 4 ritrovamento corpo di angelo onorato 1