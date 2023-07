31 lug 2023 20:06

“QUANDO ABBIAMO VISTO CHE C’ERA PURE BARBARA D’URSO CI SIAMO DETTI: VABBÈ, CHIAMANO CANI E PORCI” – PIO E AMEDEO SENZA FRENI AL “MARATEALE FESTIVAL” DOVE HANNO PRESO PER I FONDELLI LA PRESENTATRICE, FATTA FUORI DA PIER SILVIO BERLUSCONI PER INAUGURARE LA NUOVA ÈRA ANTI-TRASH IN MEDIASET : “QUANDO ABBIAMO VISTO LA D’URSO PENSAVAMO DI NON MERITARCELO. TANTO CON LEI CI VEDIAMO A SETTEMBRE. AH NO…” - VIDEO