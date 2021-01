“QUANDO AVEVO BISOGNO DI AIUTO PER LA DROGA, LEI SE NE ANDÒ” – AD ANDREA RONCATO GIRANO LE SFERE E TORNA A SVELENARE SU STEFANIA ORLANDO: “SONO STANCO DI PRENDERMI TUTTE LE COLPE PER 20 ANNI, SE DICO TUTTE LE VERITÀ SAREBBERO CAVOLI... MA CONTINUO A DIRE CHE IO NON ERO UN BRAVO MARITO. MIA MOGLIE GELOSA? MA NON LA CONOSCE NEPPURE” – E POI SI INCAZZA CON "BARBARIE" D’URSO: “L’HA TIRATA FUORI LEI…”

Andrea Roncato tuona contro la ex moglie Stefania Orlando, concorrente del Grande Fratello Vip. L’attore è stato attaccato sui social dopo l’intervista rilasciata a Barbara D’Urso in cui parlava del suo rapporto con la ex moglie, intervista che è stata mostrata a Stefania in diretta al GF Vip e che ha provocato la dura reazione della donna che, a fine puntata, ha provato ad abbandonare la Casa. Ma l’attore non ci sta ad addossarsi le colpe di quanto accaduto e su Instagram torna ad attaccare Stefania.

Andrea Roncato: “Sono stanco di prendermi le colpe”

In risposta a un utente che aveva commentato l’accaduto sotto una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, Roncato ha perso la pazienza e raccontato la sua versione dei fatti a proposito della sua storia con la ex moglie, una versione diversa rispetto a quella resa nota da Stefania. “Mia moglie non ha mai detto una sola parola di Stefania, non diciamo ca**ate.

È Stefania che continua a dire che mia moglie è gelosa. Ma non la conosce neppure. Gelosa di che?”, ha specificato Roncato, per poi tornare sul matrimonio con la Orlando, “Sono stanco di prendermi tutte le colpe per 20 anni, se dico tutte le verità sarebbero cavoli ma continuo a dire che io non ero un bravo marito. ‘La ex di Roncato’: ma che cominci a dire che è la moglie del povero Simone. Ha fatto mille servizi, ex di Roncato, ex di Roncato.

Ma manca Roncato ma che c***o (scusa) continua a dire. Quando avevo bisogno per la droga se ne andò e grazie a Dio ce la feci da solo con la mia volontà. Ex di che? Basta con ‘sta storia”.

Su Barbara D’Urso: “Mi ha messo in imbarazzo”

Nemmeno Barbara D’Urso scampa alla rabbia dell’attore che, accusato di essere tornato su questa storia solo per ottenerne visibilità, aggiunge: “Questa storia l’ha tirata fuori la D’Urso mettendomi in imbarazzo”.

