“QUANDO IL CULO BRUCIA, SPESSO LA BOCCA SPARLA” – SFERA EBBASTA RISPONDE A SAMUELE BERSANI CHE, SENZA MAI CITARLO, LO AVEVA ASFALTATO PER UN VIDEO IN CUI, SENZA AUTOTUNE, NON AZZECCAVA MANCO UNA NOTA – L’IDOLO DEI RAGAZZINI DEVE ESSERSI SENTITO COLTO IN FALLO E HA RIFILATO UNA RISPOSTA PICCATA AL CANTANTE CHE HA REPLICATO: “NON BASTEREBBE TUTTO L'AUTOTUNE DEL MONDO PER CORREGGERE LA MANCANZA D'IRONIA…” - VIDEO

Io che ancora cerco ci capire come sia possibile che ci sia gente che ascolta questo soggetto stonato e anche Achille lauro

Vi prego mi sanguinano le orecchie e un obbrobrio come fate?come? #sferaebbasta #Tiziaparty #SoOreoEOreo #TwitterX pic.twitter.com/YyiCTOudrB — barbie girl?? (@CrisChiqui03) July 28, 2023

Estratto dell'articolo di www.ilmessaggero.it

LA RISPOSTA DI SFERA EBBASTA A SAMUELE BERSANI

Samuele Bersani contro i trapper. E, in particolare, contro Sfera Ebbasta. […] «Mi hanno girato un video dove uno di questi semidei contemporanei della rima "cantata" si stacca l'autotune per qualche secondo sul palco. Ed è stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a sbattere ali di cera».

Il riferimento non può che essere a Sfera Ebbasta: da alcuni giorni, infatti, sui social gira un video del trapper che si ritrova a dover cantare senza autotune per un problema tecnico, stonando in maniera piuttosto evidente.

SAMUELE BERSANI

Un filmato diventato virale e che ha dato vita a un acceso dibattito nel quale Bersani è entrato a gamba tesa.

La risposta

Pur non venendo menzionato esplicitamente, Sfera Ebbasta deve essersi sentito chiamato in causa, così ha lasciato su Twitter un commento che sa tanto di risposta al cantante romagnolo: «Quando il cu*o brucia - ha scritto il trapper - spesso la bocca sparla, cit della settimana».

il post di samuele bersani sull autotune

Finita qui? Neanche per sogno. Bersani ha pubblicato un altro post in cui scrive: «Non basterebbe invece tutto l'autotune del mondo per correggere la mancanza d'ironia che c'è in giro ultimamente. Neanche settandolo nella giusta tonalità». Insomma, anche per questa settimana il "dissing" è servito.