“QUANDO DICO A FILIPPO CHE VORREI CHE CI VEDESSIMO DI MENO, LUI SI APPICCICA DI PIÙ. DEVO SCOMPARIRE SENZA COMUNICARGLIELO” – “QUARTO GRADO” PUBBLICA L’AUDIO INVIATO DA GIULIA CECCHETTIN ALLE AMICHE NEL QUALE RACCONTA I SUOI TENTATIVI DI ALLONTANARSI DA FILIPPO TURETTA: “POTREI TROVARE UNA SCUSA PARLANDO DELLA SCUOLA, DEI COMICS, DELLA TESI E DEI LAVORETTI CHE MI SONO TROVATA. MA HO PAURA CHE POSSA FARSI MALE” – NEL FRATTEMPO, L’AUTO DEL KILLER DELLA 22ENNE VENETA È ARRIVATA A PARMA PER GLI ESAMI DEI RIS...

Spunta un nuovo audio di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni uccisa dal fidanzato Filippo Turetta. É stato mandato in onda dalla trasmissione Quarto Grado: nel vocale Giulia dice di voler prendere le distanze da quello che poco dopo diventerà il suo assassino. […] «Potrei trovare una scusa parlando della scuola, dei comics, della tesi e dei lavoretti che mi sono trovata. Il problema è che ogni qualvolta dico a Pippo [Filippo Turetta, ndr] "Guarda, vorrei limitare le nostre uscite" o "Vorrei che ci vedessimo di meno", così simili, ho notato che lui si appiccica ancora di più».

Giulia e i suoi sensi di colpa

Durante l'audio, Giulia Cecchettin ha ammesso di essere bloccata dai sensi di colpa: «Ho paura che possa farsi male. Non so come gestire questa cosa». La ragazza pensa anche di scomparire dalla vita dell'ex fidanzato: «Devo scomparire senza comunicarglielo».

L'AUTO DI FILIPPO È ARRIVATA A PARMA DAI RIS

Intanto la Fiat Grande Punto di Filippo Turetta è arrivata a Parma dove i carabinieri del Ris saranno chiamati a svolgere tutti gli esami per raccogliere ulteriori elementi contro il giovane che ha confessato di aver ucciso a coltellate l'ex fidanzata Giulia Cecchettin. […]

