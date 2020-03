FLASH! - IL CAMPANELLO D’ALLARME È ARRIVATO DALLE CARCERI IN RIVOLTA. ORA IL GOVERNO SI DOMANDA: COSA PUÒ SUCCEDERE PER L’ORDINE PUBBLICO SE A FINE MESE I CITTADINI RIMANGONO SENZA SOLDI PER IL LOCKDOWN DEL PAESE? ALLO STUDIO ANCHE L’ESEMPIO HONG KONG CHE HA DISTRIBUITO 1.180 EURO IN CONTANTI A CIASCUNO DEI SUOI 7 MILIONI DI RESIDENTI NEL TENTATIVO, ESTREMO, DI FAR RIPARTIRE INFLAZIONE, CONSUMI, E IN GENERALE LA CRESCITA ECONOMICA