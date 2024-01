“DA QUANDO GUARDO I PORNO NON HO PIÙ VOGLIA DI FARE SESSO CON MIA MOGLIE. SONO STRANO?” (SPOILER: SÌ) – UN LETTORE EROTICAMENTE PIGRO SCRIVE AL GIORNALE INGLESE “DAILY STAR”: “IL SESSO È TROPPO COMPLICATO, NON SOPPORTO LE ASPETTATIVE, LA PRESSIONE, LA DELUSIONE CHE PUÒ LASCIARE E IL SUDORE" - "PIÙ DI QUALCHE VOLTA MIA MOGLIE MI HA SORPRESO CON..." - LA RISPOSTA DELLA SESSUOLOGA

Cosa succede se, a un certo punto, la fantasia supera la realtà, anche all'interno di un matrimonio? Un marito disperato si è rivolto all'esperta dell'amore Jane O'Gorman per chiederle come può risolvere il suo problema: si diverte di più a guardare i film porno che a passare del tempo, in intimità, con sua moglie. […]

Il protagonista della lettera indirizzata all'esperta del Daily Star ha scritto: «Da quando guardo i porno non desidero più fare sesso con mia moglie. Sono strano? Ho iniziato a trovare il sesso reale troppo complicato, in ogni senso della parola. Non sopporto le aspettative, la pressione che crea, la delusione che può lasciare, il sudore, il bisogno di una doccia dopo... niente di tutto ciò mi attira più. Ho guardato molti porno ultimamente e più di qualche volta mia moglie mi ha sorpreso con il portatile aperto e ha dato di matto, dice che sono disgustoso. Questo mi rende un pervertito o un pigro?

Non riesco a capirlo ma penso di essere arrivato a un punto della mia vita in cui penso che il rapporto sessuale assomigli troppo a un lavoro faticoso. Mia moglie è arrabbiata con me e, ora, è da sua madre. Dice che non tornerà a casa finché non avrò accettato di affrontare una terapia di coppia, il rinnovo delle nostre promesse matrimoniali e una seconda luna di miele. Vuole che le prometta che ricomincerò ad amarla, come si deve, ma non so se ce la farò. Nostra figlia più grande dice che diventerò un vecchio triste se non riesco a rimettermi in sesto perché dice che sua madre non aspetterà per sempre. Trovo difficile motivarmi quando internet offre una tale ricchezza di materiale piccante».

Mi sembri dipendente e, in più, il tuo linguaggio è molto sulla difensiva e pieno di spavalderia del tipo "non ho bisogno di lei", ovvero tua moglie, ma devi guardare il quadro più ampio: al momento tua moglie è confusa e si sente un'estranea ai tuoi occhi. Lei, comprensibilmente, ti ha suggerito dei modi in cui potresti rimettere in carreggiata il tuo matrimonio, ma non sembra che tu la prenda sul serio. […]

