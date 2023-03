“QUANTI PUTIN ABBIAMO?” – UN VIDEO SUI SOSIA DI “MAD VLAD” STA SPOPOLANDO SUI SOCIAL MEDIA RUSSI: NELLE IMMAGINI ALCUNI PRESUNTI SPECIALISTI CONFRONTANO LE IMMAGINI DI PUTIN A DIVERSI EVENTI, SOSTENENDO CHE CI SONO DETTAGLI CHE CONFERMANO COME IL DITTATORE PREFERISCA SOTTARSI AD ALCUNI APPUNTAMENTI SPEDENDO DEI DOPPIONI: “UNA SPORGENZA SUL LOBO DELL'ORECCHIO CAMBIA COSTANTEMENTE. COSÌ COME UN PICCOLO NEO SULLA FACCIA. UNO HA RUGHE DRITTE SUL VISO, L'ALTRO LE HA PICCOLE E INTERROTTE….” - VIDEO

Un video in cui si mettono a confronto i presunti sosia di Putin è diventato virale sui social media russi. Le speculazioni sono esplose con il viaggio dello zar a Mariupol in cui per i detrattori l’uomo spacciato per Putin in realtà era un suo doppio: «Chi governa la Russia? chi ha visitato Mariupol?».

Non è chiaro chi abbia realizzato il filmato, ma l’obiettivo è raggiungere i russi che si affidano a media statali per le notizie. Nel filmato dei presunti “specialisti” mettono a confronto alcuni dettagli del viso che variano tra l’originale e i sosia: «Una sporgenza sul lobo dell'orecchio di Putin cambia costantemente. Così come un piccolo neo sulla faccia. Uno dei Putin ha rughe dritte sul viso, l'altro le ha piccole e interrotte.

Questo è impossibile anche se si è sottoposto a iniezioni di botox. Evidentemente il sosia più scarso è stato inviato a Mariupol. Si sono dimenticati di mettergli la mascella e potrebbe essere che porti la dentiera. Quindi, quanti Putin abbiamo?»

