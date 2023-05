15 mag 2023 18:02

“PER QUANTO SEI GROSSA NON PASSI DALLA PORTA” – GLI INSULTI DEI COMPAGNI DI SCUOLA A UNA LORO COMPAGNA DI 13 ANNI, SOPRANNOMINATA “EBOLA” – DOPO UN LITIGIO CON UN’AMICA PER CONQUISTARE UN RAGAZZINO LE DICEVANO: “DEVI MORIRE” – IL NOMIGNOLO CHE LE ERA STATO AFFIBBIATO FACEVA PARTE DI UN “GIOCO” IDEATO DAI SUOI COMPAGNI, PERDEVA CHI LA TOCCAVA – NEL GRUPPO WHATSAPP CREATO PER PRENDERLA IN GIRO C’ERA UNA FILASTROCCA: “QUANDO TI SIEDI CADI AL CENTRO DELLA TERRA…”