“LA QUARTA DOSE IN ISRAELE NON È UN BUON SEGNALE” - LO “ZANZAROLOGO” ANDREA CRISANTI SMETTE DI INTONARE CANZONCINE DI NATALE E LANCIA L’ENNESIMO ALLARME: “L’HO VISTO CON I MIEI OCCHI: HO COLLEGHI CHE HANNO FATTO LA TERZA DOSE UN MESE FA E SI SONO INFETTATI. E NON È LA VARIANTE OMICRON. NON C’ENTRA. QUI È TUTTA DELTA…”

Da www.adnkronos.com

I TRE SANITARI - MEME SULLA CANZONCINA DI NATALE DI BASSETTI, CRISANTI E PREGLIASCO

La quarta dose di vaccino anti-Covid varata in Israele per over 60 e operatori sanitari "è preoccupante". A sottolinearlo all'Adnkronos Salute è Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova. Per l'esperto il fatto che in questo Paese, dove hanno cominciato prima con i booster, diano il via a un nuovo giro di immunizzazioni "non è un segnale buono" per quanto riguarda la speranza di avere con la terza dose uno scudo solido e duraturo contro il contagio.

andrea crisanti canta si si si vacciniamoci

"Del resto - spiega il virologo - io l'ho visto con i miei occhi: ho colleghi che hanno fatto la terza dose un mese fa e si sono infettati". E "non è la variante Omicron. Non c'entra. Qui è tutta Delta", precisa.

andrea crisanti

Quanto agli argomenti toccati oggi dal premier Mario Draghi, mascherine Ffp2, Green pass e tamponi sono piaciuti al virologo. A non convincerlo un solo punto. Quando il presidente ha detto: "Domani non valuteremo il prolungamento delle vacanze scolastiche" nella cabina di regia.

TERZA DOSE DI VACCINO ANTI COVID

"Fanno male, avrebbero dovuto. Allungare la chiusura delle scuola avrebbe permesso di guadagnare un po' di tempo, perché determinate azioni devono essere programmate. Il problema è che il prolungamento delle vacanze scolastiche diventerebbe l'ammissione di una sconfitta e quindi purtroppo la politica prevale sul buonsenso e sull'umiltà".

crisanti, bassetti e pregliasco cantano si si si, vacciniamoci 6

Per Crisanti "anche una sola settimana in più di vacanza avrebbe avuto un impatto" sulla situazione Covid. "Ma avrebbe anche significato che tutto quello che è stato fatto per la scuola, come d'altronde l'evidenza dimostra, non è servito a niente. A livello epidemiologico senz'altro avrebbe avuto un senso perché si abbassano i contagi".

LA TERZA DOSE DEL VACCINO ANTI-COVID

Il virologo esprime invece soddisfazione per 'l'agenda' illustrata da Draghi su Covid. Piace a Crisanti che si parli di una stretta sulle mascherine, che preveda la Ffp2 in certi contesti, e anche l'annuncio sul fatto che domani si discuterà se ridurre la durata del Green pass, e su che tipo di tamponi fare ai fini della certificazione verde.

meme sulla canzoncina si vax di pregliasco, crisanti e bassetti 1

"Non posso che essere soddisfatto del fatto che cose di buonsenso che dico ormai da mesi siano arrivate a un livello decisionale". Bene anche la posizione defilata data all'ipotesi di un lockdown per non vaccinati: "Non si può fare. Del resto - conclude Crisanti - è una cosa anticostituzionale che non sta né in cielo né in terra".

meme sulla canzoncina si vax di pregliasco, crisanti e bassetti 2

crisanti, bassetti e pregliasco cantano si si si, vacciniamoci 7 meme sulla canzoncina si vax di pregliasco, crisanti e bassetti 3