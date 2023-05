21 mag 2023 12:42

LA “QUARTA MAFIA”, DI CUI NESSUNO PARLA – LO STORICO CAPOMAFIA DI FOGGIA, SALVATORE PRENCIPE, È STATO UCCISO IN UN AGGUATO A COLPI DI FUCILE IERI SERA – 59 ANNI, RITENUTO AL VERTICE DEL CLAN TRISCIUOGLIO-PRENCIPE-TOLONESE, ERA IN AUTO VICINO ALLA SUA CASA, QUANDO È STATO RAGGIUNTO DA UNO O PIÙ SICARI A BORDO DI UNA FIAT PUNTO CHE HANNO SPARATO E POI SONO FUGGITI – RITROVATAIN FIAMME LA VETTURA UTILIZZATA PER LA FUGA