“QUEI MORTI SI POTEVANO EVITARE” – IL CLIMATOLOGO LUCA MERCALLI SULL’ALLUVIONE IN TOSCANA CHE HA FATTO 7 VITTIME E DUE DISPERSI SPIEGA CHE IL PROBLEMA NON È L’ALLERTA ARANCIONE E ROSSA (“NON AVREBBE CAMBIATO NULLA”) – “DOPO L’ALLUVIONE DI FIRENZE, LA COMMISSIONE DE MARCHI ARRIVÒ ALLA CONCLUSIONE CHE BISOGNAVA SMETTERE DI COSTRUIRE NELLE ZONE A RISCHIO. L’ABBIAMO FATTO? NO. E ALLORA ASPETTIAMOCI CHE IL CONTO DEI DANNI AUMENTI OGNI VOLTA” - LA BORDATA CONTRO I MINISTRI "NEGAZIONISTI" - VIDEO

Le idrovore sono in azione per liberare San Piero a Ponti dall'acqua. La frazione di #CampiBisenzio rimane allagata a due giorni dal nubifragio che ha colpito parte della Toscana. pic.twitter.com/uXHhwqcUSj — Local Team (@localteamit) November 4, 2023

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è sulla graticola per l’alluvione. Che ha fatto sette vittime mentre ci sono ancora due dispersi. Sotto la lente c’è il colore dell’allerta: arancione invece che rosso. Il climatologo Luca Mercalli in un’intervista a La Stampa però punta il dito su altro.

E ricorda che oggi è l’anniversario dell’alluvione di Firenze, spiegando che la Commissione De Marchi che se ne occupò arrivò alla conclusione che bisognava smettere di costruire nelle zone a rischio. «L’abbiamo fatto? No. E allora aspettiamoci che il conto dei danni aumenti ogni volta», sostiene nel colloquio con Caterina Stamin. Secondo il divulgatore scientifico infatti «sta mancando la prevenzione. Lo scorso anno parlavamo dell’alluvione nelle Marche a settembre, di Ischia a novembre. Tutto quello che diciamo l’abbiamo già ripetuto».

I residenti di Oste di Montemurlo hanno raccontato gli attimi drammatici dell’#alluvione dovuta all’ondata di maltempo che ha messo in ginocchio la #Toscana pic.twitter.com/xt8GtSiWaJ — Fanpage.it (@fanpage) November 4, 2023

Per il climatologo le alluvioni stanno diventando più intense a causa del cambiamento climatico: «Le amplifica. Ma la colpa è anche del nostro uso del suolo: la cementificazione aumenta la vulnerabilità del territorio. Il clima ha la sua colpa, la conformazione del territorio è un’altra ragione e le interferenze umane sono un ulteriore fattore: bisogna analizzare tutto insieme. Di certo, il conto ogni volta diventa più salato».

50 anni fa un’alluvione faceva meno danni «perché nell’ultimo mezzo secolo abbiamo riempito il territorio di infrastrutture e quindi è aumentata la vulnerabilità». Secondo lui non si poteva fare di più: «A mio parere no, quello che si può fare è una migliore educazione delle persone per evitare i morti che sono quasi sempre dovuti a un errato comportamento. Se le dicessi che domani c’è allerta rossa, lei cosa farebbe? Non lo saprebbe. Serve un manuale di comportamento».

(...) E nel governo ci sono ministri negazionisti, come si può portare in superficie un problema che viene cacciato sotto il tappeto?».

