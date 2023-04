“QUEL FIGLIO DI PUTTANA HA PAGATO UN EXTRA PER URLARE?” – TENSIONE SU UN AEREO DELLA SOUTHWEST DOVE UN PASSEGGERO HA SBROCCATO CONTRO UNA COPPIA E IL LORO BAMBINO CHE PIANGEVA DA UN’ORA – L’UOMO SI È ALZATO E HA SBRAITATO: “SIAMO IN UN FOTTUTO BARATTOLO DI LATTA CON UN BAMBINO CHE PIANGE E VUOI PARLARMI DI STARE BENE?” – IL VIDEO DELLO SFOGO È FINITO SU TIKTOK, MA PRIMA LUI È STATO COSTRETTO A… - VIDEO

Bloccati in aereo a causa di condizioni meteo avverse al decollo e con un bambino che piange disperato. Deve essere stato davvero troppo per uno dei passeggeri del volo che ha cominciato ad andare in escandescenza […] La scena è stata immortalata in un video pubblicato su TikTok e ha scatenato reazioni opposte, da un lato quelli che condannano fermamente il comportamento e lo etichettano come "eccessivo", dall'altro quelli che sono pienamente d'accordo con l'irritazione dell'uomo.

L'incidente è stato ripreso martedì dal compagno di viaggio Marc Grabowski su un aereo Southwest originariamente diretto a Fort Lauderdale ma alla fine dirottato su Orlando. «Quel bambino ha pianto per quaranta minuti», dice il passeggero furioso mentre gli assistenti di volo provano a calmarlo. «Siamo in un fottuto barattolo di latta con un bambino in una fottuta camera dell'eco, e vuoi parlarmi di stare bene?». Quando un assistente di volo dice all'uomo che sta urlando, lui risponde: «Anche il bambino! Quel figlio di puttana ha pagato un extra per urlare?».

Dopo la sfuriata, il bambino è stato trasferito in un'altra sezione dell'aereo e sono state contattate le autorità, che hanno dato al passeggero la possibilità di scendere autonomamente dal volo o di essere portato via con la forza. Ha scelto quest'ultima, ma non è stata effettuata alcuna denuncia.

