“QUEL MOSTRO MI MORDEVA IL VISO, MI HA STACCATO LA PELLE DALLA FACCIA” – IL RACCONTO DI UNA RAGAZZA VITTIMA DI UN TENTATO STUPRO VICINO ALLA STAZIONE TERMINI DI ROMA (OGNI GIORNO PIÙ PERICOLOSA). AD AGGREDIRLA UN UOMO DI 38 ANNI DI ORIGINI BENGALESI: “MI STAVA SOPRA, MI STRINGEVA LE MANI SUL COLLO COME PER STRANGOLARMI. MI HA SFERRATO UN CALCIONE PAZZESCO. NON CI HO CAPITO PIÙ NIENTE. MI HA SALVATO UNA...."

Estratto da www.open.online

stazione termini roma 1

Una studentessa ventenne è stata aggredita sabato sera da un cittadino bengalese di 38 anni (arrestato dalla polizia) in via Principe Eugenio a Termini. Si è salvata grazie all’intervento di una famiglia, che è accorsa dopo aver sentito le urla. E oggi parla con il Messaggero di quello che le è successo: «Un animale non sarebbe arrivato a tanto. Mi mordeva sul viso, mi ha staccato la pelle dalla faccia.

stazione termini roma 3

Mordeva i miei denti che ho lavato per tutta la notte. Quel mostro mi stava sopra, mi stringeva le mani sul collo come per strangolarmi, ho ancora i lividi dopo giorni. C’è stato un momento, quando ho sentito chiudersi, pesantemente, il portone dietro di me, in cui ho pensato “Ecco è finita”. Quell’androne di un anonimo palazzo romano stava per diventare la mia tomba. E lui, intanto, mi spogliava…».

stazione termini roma 2

L’uomo che l’ha aggredita adesso è in carcere. «Deve rimanerci per sempre. È troppo pericoloso», [...] Il suo racconto è lucido: «Avevo un appuntamento in un locale con un amico in arrivo da Milano ed altre persone. Ero appena scesa dal treno e mi stavo dirigendo sul posto, a esattamente 15 metri da dove è scattata la mia trappola, seguendo la posizione che mi era stata inviata su WhatsApp.

stupro 1

Oramai gli spostamenti con i treni sono veloci, avevo calcolato di riprendere uno degli ultimi convogli in modo da essere a casa intorno alla mezzanotte […] All’improvviso mi ha sferrato un calcione pazzesco […]. Non ci ho capito più niente: mi ha riempito di calci e sbattuto contro il muro».