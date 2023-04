23 apr 2023 08:10

“QUEL VIAGGIO DOVEVAMO FARLO INSIEME” – IL DOLORE DI LUCA, FRATELLO DI ANDREA SFERRAZZA, IL 30ENNE TORINESE MORTO A PETRA, IN GIORDANIA: È PRECIPITATO DA 30 METRI MENTRE STAVA PERCORRENDO UN SENTIERO CHIUSO AL PUBBLICO – “ERA UN TIPO SOLITARIO, INDIPENDENTE. IO NON SONO RIUSCITO A PRENDERE LE FERIE E NON SONO POTUTO PARTIRE. ABITAVA A LONDRA E A MAGGIO SAREBBE TORNATO A CASA PER IL COMPLEANNO DI MAMMA E…”