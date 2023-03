LA VEDO CHE NON È IN GRADO. NON SA SFRUTTARE LE SITUAZIONI.

1. NON È L’ARENA, L’INSULTO DI MATTEO MESSINA DENARO ALLA FIGLIA: «CAPISCE SOLO IL C….»

Tra i messaggi vocali di Matteo Messina Denaro alle amiche che frequentavano la chemioterapia a La Maddalena ce n’è uno in cui insulta la figlia. […] durante la trasmissione Non è l’Arena di Massimo Giletti […] «Io non lavoro più, è vero. Però mi sono reso conto in questo periodo che l’imbelle o l’ebete, alias mia figlia, non ne capisce niente di mercato e di vendite. Non ne capisce proprio un cazzo. Forse capisce solo il cazzo, è questo il punto.

E quindi devo essere io che la sto coadiuvando per cercare di insegnarle cosa fare. Perché questo è lo scotto che si paga al fatto che non sono mai state con me sul lavoro. Quindi io ufficialmente non lavoro più, non vado più in nessuna fiera. Però ancora oggi la devo consigliare perché la vedo che non è in grado. Non sa sfruttare le situazioni. Io sono uno che se posso guadagnare 10 guadagno dieci. Lei invece se può guadagnare dieci guadagna due».

2. «MATTEO MESSINA DENARO ANDAVA A PRANZO NELLO STESSO RISTORANTE DEGLI INVESTIGATORI ANTIMAFIA»: L’INTERCETTAZIONE A “NON È L’ARENA”

«Lui (Matteo Messina Denaro, ndr) era seduto qua e in un tavolo vicino c’era pure la Dia (Direzione investigativa antimafia, ndr)». È quanto racconta un testimone oculare, con ogni probabilità il gestore del ristorante, ad un interlocutore in una conversazione ottenuta dalla trasmissione Non è l’Arena […] «io ogni giorno ho la scientifica e la Dia a mangiare qua».

«Lei mi sta dicendo che Messina Denaro…», inizia a chiedere incredulo l’interlocutore […] «Sì, mentre lui stava qui loro (la Dia, ndr) anche». «Sono quattro o cinque e vengono a mangiare a giro – aggiunge poi – Figuriamoci se Messina Denaro con la sua esperienza non sa chi siano. Li conosce per forza» […]

