7 set 2023 17:00

“QUELL’UOMO CONTINUAVA A URLARE 'TROIE, LESBICHE DI MERDA, VIA AMMAZZO', MA NESSUNO È INTERVENUTO” – IL RACCONTO DI CHIARA PICCOLI, LA PROF 45ENNE CHE SI È BECCATA UN PUGNO IN FACCIA PER AVER DIFESO UN GRUPPO DI RAGAZZINE, AGGREDITE DA UN 50ENNE IN PROVINCIA DI PAVIA: “RIPETEVA CHE AVEVANO MOLESTATO SUA FIGLIA. HO PROVATO A PARLARCI, MA NON SENTIVA RAGIONI E GLI HO LANCIATO UN BICCHIERE DI COCA COLA ADDOSSO…”