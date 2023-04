“QUELLA DONNA È IMPLICATA NEL TRAFFICO DI ORGANI” – I DELIRI DI GIANLUCA PAUL SEUNG, LO “SCIAMANO” CHE HA UCCISO A MAZZATE LA PSICHIATRA BARBARA CAPOVANI. POTEVA ESSERE FERMATO IN TEMPO? - L’UOMO AVEVA ACCUSATO LA DOTTORESSA DI VENDERE CELLULE STAMINALI PER CONTO DI PUTIN – LE OSSESSIONI, LE AGGRESSIONI AI MEDICI, I MESSAGGI MINATORI E QUEL GRUPPO FACEBOOK DI ODIATORI DELLA PSICHIATRIA FREQUENTATO DALL’OMICIDA – IL VIDEO DELL’ARRESTO

https://video.corrierefiorentino.corriere.it/il-video-dell-arresto-girato-da-gianluca-paul-seung-dopo-l-omicidio-della-psichiatra-di-pisa/10b05cfe-e23e-415c-af40-770aa09b3xlk

1. NEL NOME DI BARBARA

Estratto dell'articolo di Filippo Fiorini per “La Stampa”

gianluca paul seung

Su una cosa sono sempre stati tutti d'accordo: Gianluca Paul Seung era malato. Precisamente, aveva un disturbo narcisista, manie di persecuzione, deliri di onnipotenza. 35 anni vissuti tra solitudine e paranoie. C'è abbastanza consenso anche sul fatto che fosse pericoloso: ha aggredito lo psichiatra che lo aveva in cura con una penna, nel 2011, causandogli ferite al volto di discreta gravità. Ha molestato una 13enne nel 2016, poi è evaso dagli arresti domiciliari. È a valle del modo in cui ha premeditato e messo in atto l'omicidio della dottoressa Barbara Capovani, venerdì scorso a Pisa, primario di psichiatria, che le posizioni si dividono. Era capace di intendere e volere? È imputabile? Come andava curato? Poteva essere fermato in tempo?

Dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, fino a uno dei medici toscani che da anni ne segue la storia clinica, Mario Di Fiorino, e passando per esponenti di Fratelli d'Italia e Lega, ora la cosiddetta Legge Basaglia, che ha abolito i manicomi 45 anni fa, viene messa in discussione, all'ombra di dati preoccupanti sulle aggressioni al personale sociosanitario e di un crimine efferato che forse si poteva evitare.

gianluca paul seung

Da un lato c'è il codice penale. Articoli 88 e 89, rispettivamente «vizio totale» e «vizio parziale» di mente. La linea difensiva che probabilmente adotteranno gli avvocati di Seung, perché dal carcere in cui si trova ora, venga trasferito in una Rems. Accanto, c'è la legge 180 del '78, ovvero la legge Basaglia. Vecchia come il sistema sanitario nazionale, ha fatto dell'Italia il primo e l'unico Paese al mondo a superare la costrizione psichiatrica istituzionale, in virtù di strutture più umane.

Dal lato opposto ci sono i 1400 medici e infermieri aggrediti in Italia quest'anno. Quattro aggressioni al giorno. Ci sono i parenti delle vittime, come il marito, i tre figli, gli amici e i colleghi di Barbara Capovani.

barbara capovani 2

Per domani, il ministro Schillaci ha convocato una «riunione per la riorganizzazione del tavolo sulla psichiatria», contesto in cui proporrà «più posti di polizia negli ospedali e pene più severe per chi aggredisce gli operatori». Alle sue parole, hanno fatto eco quelle Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di FdI alla Camera, per cui è ora di dire «basta alle garanzie estreme offerte ai criminali, spalleggiati da movimenti culturali che hanno prodotto danni devastanti al nostro Paese».

(...)

«QUELLA DONNA È IMPLICATA NEL TRAFFICO DI ORGANI» I DELIRI E LE VIOLENZE DI SEUNG

Andrea Pasqualetto per il “Corriere della Sera”

il video dell arresto di paul seung

«Sono uno sciamano, mediatore fra il visibile e l’invisibile; collego le dimensioni». Dice di sentire le cose, di vedere oltre, di capire. Nella mente di Gianluca Paul Seung si affollano sospetti e complotti che sfoga in denunce, post, mail, anche in pubbliche conferenze dove carica le parole con la polvere da sparo tirando in ballo uomini di potere, traffici strani, medici. «Usano valute virtuali del tutto anonime, per comprare carne umana. Psichiatri di Pisa sono coinvolti: Barbara Capovani in testa».

Era diventata lei la sua ossessione. Lei che l’aveva avuto in cura tre anni fa, quando era evaso dai domiciliari per bussare nientemeno che alla porta della Questura di Pisa per depositare l’ennesima denuncia. Quel giorno gli agenti controllano il nome e lo avvertono: siamo noi a denunciare lei. Seung va in escandescenze, viene disposto un trattamento sanitario obbligatorio e lì spunta Capovani. La quale, dopo una settimana di analisi, traccia il suo profilo: «Non sono emersi disturbi della forma del pensiero, non oscillazioni dell’umore... Sono emersi invece numerosi sintomi appartenenti allo spettro dei disturbi antisociale, narcisistico e paranoico».

il video dell arresto di paul seung 4

Seung non gliela perdona e nella sua mente la psichiatra diventa un mostro. La accusa di vendere cellule staminali per conto di Putin, la pensa responsabile della morte di Denise Pipitone, la collega a Matteo Messina Denaro, allo spionaggio russo. Fino al traffico d’organi, apice di una follia che ha radici profonde e che nel tempo si traduce in violenze, molestie e attacchi dissennati. È così che conosce i tribunali e pure il carcere, oltre che l’ospedale psichiatrico. Padre di origine cinese e madre napoletana, Seung si trasferisce da piccolo con la famiglia dalla Campania alla Toscana, in Versilia, mentre il padre se ne va all’estero. A vent’anni i primi segnali d’instabilità, il primo ricovero e i germi di un odio per la psichiatria che sfocerà nella fondazione dell’«Associazione difesa utente psichiatrico» (Adup): 140 seguaci su Facebook, naturalmente tutti contrari alla medicina ufficiale. Lui partecipa a convegni, discetta, promuove, accusa. Nel 2012, il salto di qualità.

il video dell arresto di paul seung

Seung passa dalle parole ai fatti e aggredisce un medico, il suo, Mirko Martinucci. Dopo un incontro, lo raggiunge mentre sta pranzando con la moglie e lo colpisce alle spalle e al volto. Saranno ventidue punti di sutura e la frattura del setto nasale. «Il procedimento penale si è chiuso con la remissione di querela», precisa il suo avvocato, Gabriele Parrini. Ma da lì scaturisce anche un provvedimento che gli impedirebbe di avvicinare i medici dell’ospedale della Versilia.

GIANLUCA PAUL SEUNG

(...) Lui vuole entrare a tutti i costi, ne nasce una lite e Seung gli spruzza lo spray al peperoncino sul volto. «Questo procedimento non è ancora definito, credo», aggiunge il legale. Gli arriva un ammonimento del Questore di Lucca ma lo «sciamano», sempre più vittima dei suoi fantasmi, prosegue nelle denunce. «Esposto a Procura — Prefettura Lucca. Da inoltrare a Regina Elisabetta II, Uk — Fbi Christopher Wray, Usa». È un atto d’accusa nei confronti di persone che lui ritiene complici di Matteo Messina Denaro. «Questa ragazza potrebbe essere stata in verità venduta per il traffico di organi e quindi uccisa con complicità del Comune e del Sindaco, al servizio di Matteo Messina Denaro che denuncio da cinque anni», delira. Senza alcuna condanna da scontare, da un annetto Seung girava libero. Libero di scrivere centinaia di mail a procure, questure, prefetture, giornali, compreso il Corriere della Sera . In un crescendo di follia culminata venerdì scorso con l’uccisione a mazzate della dottoressa Capovani, colei che aveva osato scrivere dei suoi problemi mentali. Dulcis in fundo , Seung si è messo a girare il video del suo arresto, a Torre del lago, non prima di aver usato lo spray che preferisce contro gli agenti. Immagini concitate: «Stai fermo, stai fermo», dicono loro. «Non ho niente, guarda, non faccio nulla». Fa una sola cosa: invia il filmato ai seguaci.

gianluca paul seung gianluca paul seung 1 barbara capovani 1 gianluca paul seung 2