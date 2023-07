“QUELLA NOTTE ERO NEL LOCALE, MA NON HO ASSISTITO A NESSUN FATTO. LA DROGA? SI SA CHE NON È DIFFICILE PROCURARSELA” – PARLA LA QUARTA TESTIMONE DEL CASO LA RUSSA, INDAGATO PER VIOLENZA SESSUALE. LEI ERA PRESENTA IN DISCOTECA LA NOTTE DEL 19 MAGGIO. “LA RUSSA JR E LA PRESUNTA VITTIMA? CONOSCO ENTRAMBI. MA NON SIAMO TUTTI AMICI. SU LEONARDO APACHE NON HO MAI SENTITO VOCI STRANE RELATIVE A COMPORTAMENTI VIOLENTI CONTRO LE DONNE”

Estratto dell'articolo di Andrea Galli per il "Corriere della Sera"

Dopo aver parlato con noi in una pausa dalla lettura di un libro, dice di essere «a disposizione della Procura». È una delle ventenni che, nella denuncia per violenza sessuale presentata dalla coetanea contro Leonardo Apache La Russa, figura quale «testimone». Al momento, una delle quattro «testimoni». Come avvenuto con le precedenti ragazze, il Corriere protegge le identità. Sia le loro sia quelle delle famiglie, indipendentemente da chi siano.

Iniziamo dall’evento all’interno dell’Apophis che risulta descritto nella chat tra la stessa presunta vittima e una sua amica. In quella chat si raccontava dell’ipotetico versamento di droga nel bicchiere.

«Quella notte ero nel locale, ma non ho assistito a nessun fatto». Non sarebbe però così sulla droga. In generale. La ragazza afferma con nettezza che «si sa». Cioè, a suo dire si sa che in posti del genere non risulterebbe difficile procurarsi sostanze stupefacenti.

La ventenne fa capire che un eventuale sistema di circolazione della droga potrebbe essere di un livello differente, più «protetto». Quasi che tutto debba avvenire, sempre beninteso ammesso che avvenga, per mano magari di clienti che introducono dosi e pasticche. Oppure per mano di altri soggetti privi dell’interesse del ballo che accedono con l’unico obiettivo di piazzare dosi e intascare soldi.

(...)Quanto a La Russa e alla presunta vittima, «conosco entrambi. Tra noi ragazzi ci conosciamo tutti, però non significa che le frequentazioni siano assidue. Le amicizie hanno come collante i canali social e poi si sviluppano di persona quando ci si incrocia in giro».

Cosa può riferirci di entrambi?

«Conosco più lui». E prima di quella notte aveva contezza di comportamenti strani, equivoci, prevaricatori di Leonardo Apache? «No». Senta, l’Apophis che locale è? «Ha aperto da poco. Un club. Piccolo. Musica techno. Come in ogni discoteca, uno sceglie come comportarsi…

