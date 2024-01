“QUELLA PISTOLA NON È CADUTA A TERRA: EMANUELE POZZOLO LA TENEVA IN MANO”

EMANUELE POZZOLO - MEME BY IL GRANDE FLAGELLO

1. I TESTIMONI CONTRO POZZOLO "AVEVA LA PISTOLA IN MANO E IN SALA C'ERA UN BAMBINO"

Estratto dell’articolo di Monica Serra e Mauro Zola per “La Stampa”

Tutti i testimoni sentititi finora dalla procura non hanno dubbi: «Quella pistola non è mai caduta a terra: era nelle mani di Emanuele Pozzolo». […] Bambini e adolescenti erano quasi tutti nella sala accanto a giocare con i gonfiabili quando il colpo partito dal mini-revolver North american arms provo ut, calibro 22, ha ferito il genero trentunenne del caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Del Mastro. Ma almeno un bimbo di quattro anni era in quella sala, «era crollato dal sonno in braccio al suo papà», racconta un testimone. Se la conferma dovesse arrivare dagli accertamenti dei carabinieri rischierebbe di aggravarsi la posizione dell'unico indagato nell'inchiesta della procura diretta Teresa Angela Camelio.

andrea delmastro emanuele pozzolo

«Si è sentito il botto, sembrava quasi un mortaretto». Nessuno ha dubbi sul fatto che quella «piccola pistola» fosse nelle mani di Pozzolo. Si ipotizza che il deputato l'abbia tirata fuori per mostrarla a qualcuno. E mentre la maneggiava, «accidentalmente», sia partito il colpo. Anche il ferito, Luca Campana, che ieri ha denunciato Pozzolo per lesioni, ha assicurato: «Sicuramente il colpo è partito per errore, ma quella pistola non è mai caduta a terra».

È un punto fondamentale […] su cui si concentra l'inchiesta aperta dai magistrati per lesioni colpose, accensioni ed esplosioni pericolose e omessa custodia dell'arma. Perché è vero che Pozzolo non è ancora stato interrogato, ma nelle dichiarazioni spontanee davanti ai carabinieri quella notte ha assicurato di non aver mai tirato fuori il revolver, che aveva sempre con sé da un paio di settimane, dal 12 dicembre, quando la prefettura di Biella gli ha rilasciato il porto d'armi «per difesa personale». Ai militari ha detto che l'arma è scivolata dalla sua tasca e un gruppetto di persone incuriosite si sono chinate a raccoglierla: così sarebbe partito per sbaglio lo sparo.

LUCA CAMPANA - L UOMO FERITO DALLA PISTOLA DI EMANUELE POZZOLO

Oltre al ferito, sono in tutto sei i testimoni già sentiti da carabinieri e pm. Tra loro c'è la compagna della vittima e la sindaca di Rosazza, Francesca Delmastro, sorella del sottosegretario, che ha ribadito: «Non ero presente al momento dello sparo, ero già tornata a casa».

Tre in tutto i testimoni sentititi ieri in procura. L'ultimo è stato il caposcorta di Delmastro, Pablito Morello, ex sindacalista della Penitenziaria. «Sono un poliziotto, parlo solo con i magistrati», ha dichiarato all'uscita dal palazzo di giustizia, dopo un colloquio durato un paio d'ore. Oltre a lui, al veglione ha partecipato almeno un altro componente della scorta con la famiglia.

Nella sala della festa non c'erano telecamere: per questo ogni testimonianza e dettaglio è fondamentale per gli inquirenti che hanno già inviato al Ris di Parma la matrice dello "stub", per rilevare le tracce di polvere da sparo sulle mani e gli abiti che Pozzolo si è rifiutato di consegnare. […] La procura non ha ancora convocato il sottosegretario Delmastro, forse lo farà nei prossimi giorni. Sin dall'inizio ha dichiarato che al momento dello sparo era vicino all'auto, giù per i gradini, nei parcheggi sotto l'ex asilo. Non ha visto, non ha sentito. Ma al suo entourage ha fatto sapere che, nel caso, è pronto e disponibile a rendere la sua testimonianza.

EMANUELE POZZOLO E ANDREA DELMASTRO

2. POZZOLO, LA SERATA DI CAPODANNO ORA PER ORA: «LO SPARO DA UN METRO IN UNA FESTA TRA FAMIGLIE, CON I BIMBI CHE CORREVANO»

Estratto dell’articolo di Cesare Giuzzi per il “Corriere della Sera”

[…] Tutti quelli sentiti a verbale finora hanno concordato l’identica ricostruzione: la pistola era nelle mani di Pozzolo e non è mai caduta sul pavimento. […] Ma cosa è successo la notte di Capodanno nell’ex asilo di Rosazza? Il nastro va riavvolto alle prime ore della serata.

[…] Stando alla ricostruzione tutto avviene in piedi, accanto a uno dei tavoli. Pozzolo viene visto «maneggiare» la pistola. Lui dirà invece che l’arma gli è caduta. È il punto fondamentale dell’indagine. Tutti i testimoni finora lo hanno smentito. Il sospetto della procura è che il deputato abbia estratto la piccola arma dalla tasca per mostrarla a qualcuno e che in quel momento, accidentale, sia partito il colpo. Per accertare l’esatta dinamica la procura potrebbe comunque chiedere nei prossimi giorni una perizia balistica.

EMANUELE POZZOLO PISTOLERO MEME

[…] Accanto a Pozzolo c’è un gruppetto di persone, anche loro in piedi. Campana è lì, più o meno a un metro di distanza: non conosce Pozzolo, non sa neppure che sia un deputato. Non c’è invece Delmastro (vicino all’auto per lasciare gli avanzi di cibo), né la sorella Francesca tornata a casa per badare al cane. Tutti sentono lo sparo, compresi i figli del 31enne che sono nell’altro salone.

Campana sente un bruciore alla coscia sinistra. Si allontana di pochi passi, entra nella dispensa, vede la ferita, il sangue e ha un malore. Parte la chiamata al 112. Qualcuno urla, i bambini ancora presenti vengono scortati nel salone dei giochi dove i più grandi li intrattengono nella speranza che non si accorgano di nulla. Poi l’ambulanza e la corsa all’ospedale di Ponderano, 20 chilometri più a valle. L’operazione per estrarre il proiettile dura un quarto d’ora. Nel frattempo i carabinieri di Androno Micca iniziano a sentire i testimoni e sequestrano la pistola al deputato. Sono le prime ore del 2024, l’inizio del Pozzolo-gate.

mini revolver north american arms 3 LA RICOSTRUZIONE DEGLI SPARI DI CAPODANNO DELLA PISTOLA DI EMANUELE POZZOLO emanuele pozzolo in cucina emanuele pozzolo. emanuele pozzolo 1 emanuele pozzolo emanuele pozzolo su facebook andrea delmastro emanuele pozzolo pozzolo delmastro emanuele pozzolo. i post di emanuele pozzolo sui social 6 emanuele pozzolo contro il ddl zan emanuele pozzolo LE PISTOLE DI FRATELLI DITALIA - VIGNETTA BY ELLEKAPPA MEME SU EMANUELE POZZOLO BY OSHO emanuele pozzolo con la maglietta io sono delmastro pistoleri d italia - vignetta di vukic sul caso di emanuele pozzolo