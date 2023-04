17 apr 2023 14:27

“QUELLA RAGAZZA È COME L’EBOLA, DEVE SUICIDARSI” – I MESSAGGI CRUDELI DI UN GRUPPO WHATSAPP CREATO DAGLI ALTRI RAGAZZI PER BULLIZZARE UNA COMPAGNA DI SCUOLA DI 13 ANNI: “EVITATELA, CHI LA TOCCA MUORE ED È FUORI” – A LATINA, VICINO ROMA, I COMPAGNI HANNO RESO LA VITA IMPOSSIBILE ALLA POVERETTA. PER EVITARE DI INCONTRARE I PROPRI BULLI, ERA COSTRETTA PERFINO AD ENTRARE IN RITARDO A LEZIONE - QUANDO È STATO SCOPERTO IL GRUPPO, LA MAMMA DELLA RAGAZZA HA DENUNCIATO L’INTERA CLASSE…