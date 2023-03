“QUELLE CHAT AVREBBERO RISOLTO IL TEMA DELL’ATTENDIBILITÀ DI ARMANNA” – IL GIUDICE MILANESE MARCO TREMOLADA SMONTA LA TESI DIFENSIVA DEI PM DE PASQUALE E SPADARO, ACCUSATI DI AVERLO TENUTO ALL’OSCURO DELLE CHAT FALSIFICATE DELL’EX AVVOCATO DELL’ENI: “SE LA PROCURA CI AVESSE CHIESTO DI ACQUISIRLE, SONO SICURO CHE LO AVREMMO FATTO. DE PASQUALE MI SEGNALÒ LA NECESSITÀ DI UNA TRATTAZIONE PRIORITARIA, SOSTENENDO…”

Estratto dell’articolo di Luigi Ferrarella per il “Corriere della Sera”

Interrogatorio in gran segreto 10 giorni fa a Brescia come teste del giudice milanese Marco Tremolada: cioè del presidente del processo Eni-Nigeria […], nel febbraio-marzo 2021 lasciato all’oscuro che Vincenzo Armanna, imputato ma anche accusatore di Eni valorizzato dal procuratore aggiunto milanese Fabio De Pasquale, avesse falsificato sia le chat portate in Tribunale […], sia le chat portate alla Procura per far figurare che l’a.d. Eni Claudio Descalzi avesse inquinato il processo.

La sorpresa spunta dal deposito del verbale alla vigilia del processo bresciano a De Pasquale e al pm Sergio Spadaro, rinviati a giudizio lo scorso 18 gennaio per «rifiuto d’atto d’ufficio» […]. La difesa di De Pasquale e Spadaro è che le chat di Armanna fossero irrilevanti, e comunque non riversabili nel processo che era quasi finito: due trincee incrinate ora dalle risposte di Tremolada [...].

«Benché fossimo a ridosso della conclusione», se la Procura «ci avesse chiesto di acquisire» le chat «che mi avete mostrato», specialmente il taglia e cuci di Armanna volto a occultare «il riferimento a una cospicua somma versata da Armanna» al suo teste Timi Aya, «sono sicuro che lo avremmo fatto, perché avrebbe certamente risolto il tema dell’attendibilità di Armanna, e non ci avrebbe richiesto uno sforzo motivazionale pari a quello che abbiamo compiuto per escluderla» al momento dell’assoluzione di tutti gli imputati il 17 marzo 2021.

In più «avremmo trasmesso gli atti per ipotesi di intralcio alla giustizia». […] E che l’attendibilità di Armanna fosse un nodo del processo, […] Tremolada lo fa dire proprio al De Pasquale del 2018: «Come si fa con i legali che lo chiedano per meglio programmare l’attività processuale, ricevetti De Pasquale, il quale mi segnalò la necessità di una trattazione prioritaria, sostenendo non sarebbe stata lunga» in quanto si trattava «solo di istruire i riscontri alle dichiarazioni di un collaboratore».

