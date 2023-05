“QUELLO CHE MI È SUCCESSO MI HA PORTATO A INTRAPRENDERE UNA NUOVA BATTAGLIA: QUELLA PER L'ABOLIZIONE DELL'ORDINE" – L’AVVOCATA ALESSANDRA DEMICHELIS, SOSPESA PER 15 MESI PER LE FOTO HOT PUBBLICATE SU INSTAGRAM, NON MOLLA E EVOCA IL COMPLOTTONE: “HO IL SOSPETTO CHE I COLLEGHI SIANO STATI GUIDATI DALL’ALTO. HANNO DAVVERO ESAGERATO. NON È MAI SUCCESSO PRIMA, ANCHE PER CASI DI COLLEGHI ACCUSATI DI AVER COMMESSO REATI” – “NON MI INTERESSA LA TV, MA SOLO LA PROFESSIONE FORENSE. HO FATTO ‘PECHINO EXPRESS’ PERCHÉ SAPEVO CHE…”

Estratto dell’articolo di Sarah Martinenghi per www.repubblica.it

La sospensione di 15 mesi che le ha inflitto il consiglio di disciplina dell'ordine degli avvocati fa discutere e divide i suoi colleghi, tra chi la ritiene eccessiva e chi doverosa. Alessandra Demichelis ieri era comunque in un'aula in tribunale, ma solo per assistere (senza toga) a un processo.

Come sta reagendo a tutto questo clamore? Il foro non parla d'altro..

"È stata una batosta che non mi aspettavo, mi è stata inflitta una pena esemplare, non è mai successo prima, anche perché ci sono casi di colleghi accusati di aver commesso reati penali, fatti ben più gravi, puniti solo con qualche mese. Hanno davvero esagerato".

[…] Perché secondo lei le hanno inflitto una sanzione così dura?

"Non so se i colleghi che mi hanno giudicata fossero davvero convinti di darmi così tanto. Ho il sospetto che siano stati guidati nella loro decisione".

Da chi?

"Diciamo, dall'alto".

Ma alla luce di questo e della notorietà arrivata con la tv, le interessa ancora fare l'avvocato?

"Si assolutamente. Io non farei mai programmi come ad esempio il Grande Fratello vip, non mi interessa la tv, ma solo la professione forense".

[…] Come mai allora Pechino Express?

"A dir la verità l'ho fatto perché sapevo che avrebbe dato fastidio a chi in quel momento mi aveva accusato per prima. Però è stata un'esperienza che mi ha permesso di stringere amicizie incredibili, come ad esempio quella con Federica Pellegrini".

Tornando al provvedimento di sospensione, cosa le dispiace di più?

"Il fatto che mi abbiano accusata di accaparramento della clientela, cosa che non è mai successa. Non è nemmeno logico: ma chi si farebbe assistere da un avvocato sputtanato su tutti i giornali?".

Quindi ha perso dei clienti ?

"Non ne ho persi ma non ne ho nemmeno guadagnati".

Davvero non c'è nulla di cui non si penta?

"No, certo però che ho avvertito lo shock del provvedimento e mi sono chiesta "adesso come ne esco?", "cosa vogliano che vada a fare?", "come camperò"? Se mi avessero dato 5 mesi nessuno avrebbe potuto dire nulla invece così tutti sanno che assurdo. Ora aspettiamo le motivazioni, poi farò ricorso".

Lei aveva fatto un esposto per un video hot circolato nel foro, che fine ha fatto?

"Quello sul video hot che di hot aveva ben poco? Ho ritirato la querela. La polizia postale ha scoperto che era stato mandato da un mio collega con cui avevo anche fatto un corso insieme: non l'aveva messo sui social ma l'aveva inviato ad amici e allora non me la sono sentita di procedere".

Adesso cosa farà?

"Ricorso contro il provvedimento. Ma quello che mi è successo mi ha portato a intraprendere una nuova battaglia: quella per l'abolizione dell'Ordine".

