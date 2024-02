“QUELLO TRA ME E TANYA NON ERA AMORE, MA UNA DIPENDENZA CHE MI HA LOGORATO” (SÌ, IL PORTAFOGLIO!) – IL PRINCIPE GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA, 53 ANNI, RACCONTA COME È STATO SPENNATO DALLA 37ENNE BIELORUSSA TANYA YASHENKO – LEI È FINITA A PROCESSO PER IL MILIONE E MEZZO DI EURO CHE GLI HA SOTTRATTO TRA DONI E VERSAMENTI - IL PRINCIPE FINALMENTE L’HA CAPITO: “LEI MI HA MANIPOLATO SIN DALL’INIZIO APPROFITTANDO DEL MIO STATO DI FRAGILITÀ” – I REGALI: UNA MERCEDES DA 80MILA EURO, UN ANELLO DA 65MILA, LA LICENZA PER UN B&B A PIAZZA DI SPAGNA, A ROMA, PER 190MILA EURO…

«Quello tra me e Tanya non era amore, era solo una dipendenza che mi ha logorato. Se lei mi avesse amato, non avrebbe fatto le cose che ha fatto». Sono parole dure come il ferro quelle con cui il principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa, 53 anni, marchia i due anni della sua relazione con Tanya Yashenko, 37 anni, bielorussa, travel journalist (a suo dire), ora finita sotto processo con l’accusa di essersi approfittata delle sue fragilità caratteriali per sottrargli soldi e regali dal valore di circa un milione e mezzo di euro.

Il principe salta sulla sedia solo a sentire parlare di storia d’amore: «Tanya ha raccontato il nostro rapporto definendolo una “love story’, ma quello non era assolutamente amore» ripete duro il principe. Lui quel legame lo descrive come una «dipendenza», e da quel sentimento, deleterio per lui come una droga, sembra essersi disintossicato al termine di un percorso faticoso.

Per capire quale sforzo abbia compiuto il principe, basta rammentare che a febbraio del 2022 davanti alla porta del pm pronto a sentirlo dopo la denuncia fatta contro la Yashenko, Bonanno ci tenne a dire: «Amo Tanya. Abbiamo chiarito i dissensi. Ora sono un uomo felice».

Sembra passato un secolo da allora ad ascoltare oggi Bonanno, che adesso - ricordando il passato con Tanya - rimarca che in quel rapporto «l’amore era un illusione». Cosa ha spinto il principe a cambiare in modo così radicale la sua percezione della liaison con la bielorussa, conosciuta in un locale del centro nell’ottobre del 2019, lo spiega lui stesso: «Lei mi ha manipolato sin dall’inizio approfittando del mio stato di fragilità, inducendomi a versarle soldi e a spendere cifre considerevoli comprandole oggetti preziosi e altro. La lista è molto, molto lunga».

Da mesi Bonanno e la Yashenko non si sentono e non si vedono. Un silenzio assoluto dopo che per poco più di due anni, invece, hanno viaggiato in mezzo mondo, qualche volta hanno convissuto, spesso hanno litigato e si sono anche riappacificati. Solo che lei in questo lungo periodo si sarebbe accorta delle problematiche caratteriali del principe, spingendolo (secondo la procura) a farle grandi regali.

Come l’acquisto di una Mercedes da 80mila euro, un anello da 65mila o la licenza per un B&B a piazza di Spagna per 190mila euro. A un certo punto, nel dicembre del 2021, lui ha detto basta. Da lì è seguito per il principe un taglio netto del legame con Tanya. Certo sofferto, ricordando i 110 mila messaggi che la coppia si è inviata in ventisei mesi, un numero che testimonia come la parola «dipendenza» usata dal principe inquadri perfettamente la natura del loro legame.

Le difficoltà del principe, l'aiuto della sorella

E in questo lungo periodo lui ha provato a rifarsi una vita. Talvolta schivando insinuazioni: «Qualcuno ha detto mi drogavo. Non è vero. La cosa mi ha davvero ferito». Oggi è consapevole delle sue difficoltà, tanto che la sorella lo aiuta dopo essere stata nominata amministratore di sostegno. […]

