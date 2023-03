Estratto dell’articolo di Andrea Galli per www.corriere.it

Questo che leggete è un resoconto di una certa Milano, non per nulla marginale, anzi, e insieme è una sorta di avviso pubblico […]. L’ambientazione è in appartamenti tra la zona di piazza Cavour e quella di Porta Garibaldi, nonché nella stanza di un hotel di lusso non lontano dalla Scala; l’assenza di alcuni particolari relativi all’identificazione deriva dall’attuale assenza di procedimenti contro l’uomo, che peraltro gode della presunzione d’innocenza.

Si tratta di un italiano cinquantenne rampollo di una facoltosa famiglia: le prostitute, in via esclusiva di nazionalità brasiliana, appena arrivate in città e con documenti irregolari, non si sono rivolte né alla polizia né ai carabinieri; tre le donne nelle ultime settimane vittime delle violenze del cacciatore.

Termine quest’ultimo non casuale in quanto l’uomo […] dispone di appartamenti in città compresi quelli in San Marco, compie uno preliminare studio delle prede, infine entra in azione. Nelle chat delle escort brasiliane […] a proposito del rampollo compare una scheda con nome, cognome, fotografia e un aggettivo: «Pericoloso».

Compare anche un numero di telefono ma è relativo: le donne hanno conteggiato cinque differenti cellulari finora utilizzati per fissare gli appuntamenti. Il cacciatore monitora con fare maniacale i siti degli annunci, non varia mai la nazionalità delle prostitute, per appunto quella brasiliana, contatta le donne con messaggi su Whatsapp, invia fotografie di banconote a conferma dell’ingente disponibilità. Dopodiché convoca le escort nell’hotel dove ha prenotato la solita camera […], oppure nelle abitazioni.

Parliamo sia di case più vissute, dove ci sono immagini della famiglia in bella posa, sia di altre dove c’è unicamente l’arredo […]. Ogni incontro inizia dalla preparazione del crack per drogarsi; se le donne rifiutano di condividere la consumazione, l’atteggiamento del cacciatore muta subitaneo, con le mani che si alzano contro le medesime escort. Le quali sono tutte concordi nel ricordare in aggiunta segni di punture sulle braccia, forse tipiche di un eroinomane.

[…] dice una di loro: «Devi cercare di proteggerti il più possibile e portare l’incontro alla sua conclusione. Per noi il discorso resta uno: se chiamiamo la polizia, viene fuori che non abbiamo i documenti a posto, e comunque è la nostra parola contro la sua. E lui, se protestiamo, non esita a ripetere che ha un mucchio di denaro, di amicizie potenti, di avvocati a disposizione, e che è capacissimo di rovinarci. Io non farò ancora a lungo questo lavoro: ho messo da parte i soldi, vado da qualche parte al caldo in Spagna e apro un locale».

Ma se a maggior ragione lei lascerà l’Italia, per quale motivo non denunciarlo? «Quello si mette a cercarmi ovunque pur di vendicarsi. Guardi che parliamo davvero di una persona feroce». […]

L’analisi della banca dati delle imprese narra di un uomo […] che vanta un significativo presente imprenditoriale senza guai dal punto di vista dell’affidabilità: d’altronde dispone di una gran quantità economica per meriti non suoi, avendo ereditato da mamma e papà, e pure dai nonni, il che gli garantirebbe pace anche laddove sbagliasse investimenti e strategie aziendali. […] Un seriale. Un cacciatore di donne. Abbiamo tentato di convincere le vittime a sporgere denuncia. Invano. Forse per adesso.