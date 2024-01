“QUEST'ANNO HO DECISO DI VOLERMI MOLTO BENE” – GLI ULTIMI POST SU FACEBOOK DI ESTER PALMIERI, LA 38ENNE PROPRIETARIA DI UN CENTRO OLISTICO AMMAZZATA IN TRENTINO DAL MARITO, DA CUI SI STAVA SEPARANDO – IGOR MOSER, BOSCAIOLO DI 46 ANNI, DOPO AVER UCCISO LA DONNA A COLTELLATE SI È IMPICCATO NEL SUO FIENILE – LA COPPIA AVEVA TRE FIGLI, CHE ERANO A SCUOLA AL MOMENTO DELL’OMICIDIO-SUICIDIO, MA I DUE VIVEVANO IN CASE SEPARATE...

Estratto dell'articolo di Claudia Guasco per "Il Messaggero"

Tre figli ancora piccoli, un amore che si è spento, una separazione già avviata. La vita di Ester Palmieri, 38 anni, titolare di un centro olistico, e di Igor Moser, boscaiolo di 46 anni, non era quella di un tempo: non abitavano nella stessa casa, non erano più una coppia. Per Igor era un problema, l'unica risposta che è riuscito a trovare è stata distruggere ciò che restava.

Ieri mattina ha aspettato che i bambini andassero a scuola, si è presentato a casa di Ester a Montalbiano, frazione del borgo trentino di Valfloriana, e l'ha accoltellata. Poi si è chiuso nel suo fienile a Molina di Fiemme e si è impiccato.

L'aggressione di Ester è stata brutale, è morta per un fendente alla gola che le ha reciso la carotide causando il dissanguamento. Tra lei e il marito nell'ultimo periodo i rapporti erano tesi, ma non risultano denunce o segnalazioni da codice rosso. […]

Da tempo il rapporto con Ester si era incrinato, più volte si sono separati per poi decidere di ricominciare: «Il mio futuro? Ho tre figli e tanto dipende da loro», si raccontava lei in un'intervista in cui presentava il suo centro "Scintilla Alchemica". Nessuno però immaginava potesse accadere ciò che ha visto la madre quando è entrata a casa della donna alle due e mezza del pomeriggio. Ester era riversa sul pavimento della cucina, coperta di sangue.

Ha cercato di difendersi, è quanto emerge dai primi rilievi dei carabinieri, è probabile che Igor le si sia scagliato contro durante una delle frequenti liti che costellavano la fine del loro rapporto. L'ex marito era atteso per pranzo dai parenti ma non è mai arrivato, sono andati a cercarlo e lo hanno trovato impiccato a una trave del sottotetto. Gli ultimi che lo hanno incrociato sono stati i vicini di casa della donna: «È entrato e uscito dall'appartamento di Ester», hanno riferito agli investigatori. […]

È stato lo zio, vicesindaco del paese, ad andare a prenderli e ora è a lui che sono affidati. A dare voce al dolore degli abitanti di Valfloriana è il sindaco, Michele Tonini: «Ester aveva appena aperto il suo centro e aveva trovato la felicità in un lavoro che le piaceva. Qualcuno le ha chiuso la strada». Proprio quando era determinata a ricominciare: «Io quest'anno ho deciso di volermi molto bene», il suo post sui propositi per il 2024.

[…]. «Sono molto legata alle mie origini. Le mie radici mi portano dalla Campania, il paesino nativo di mio padre, fino a qui, il Trentino dove sono nata e dove vivo. Sono molto legata al mio piccolo paese, credo fortemente nella potenzialità di un luogo come questo, un paradiso tranquillo, ancora incontaminato, lontano dal caos e dal continuo rumore frenetico cittadino. Qui ho deciso di rafforzare le mie radici, di crescere i miei figli e di investire sul mio lavoro». […]

