DESIREE MARIOTTINI E LA MADRE

Estratto della'rticolo di Fulvio Fiano per il “Corriere della Sera”

«Questa decisione significa tornare a rivivere l’inferno e il male che le hanno fatto. Per me è terribile». Il giorno dopo la sentenza con cui la Cassazione prolunga il percorso giudiziario per due dei quattro imputati nel processo per la morte di Desirée Mariottini — violentata e uccisa cinque anni fa — l’umore di sua mamma Barbara è ancora scosso […]

barbara mariottini, la madre di desiree, durante la lettura della sentenza

«Mi aspettavo un rigetto di tutte le questioni delle difese e quando ho ascoltato quelle parole non mi sono fermata a capire cosa volevano dire al di là della formula usata. Ma finché i processi non saranno chiusi, non avrò pace». L’omicidio è confermato per tre dei quattro imputati (va chiarito se Mamadou Gara fosse presente quando è stata pronunciata la frase «Meglio lei morta che noi in galera»), verrà riesaminato il reato di spaccio per il solo Brian Minthe, mentre è definitivo l’ergastolo per Yusuf Salia, anche se l’accusa di stupro viene annullata, perché assorbita in quella più grave di omicidio.

«Il mio avvocato Maria Concetta Belli mi ha spiegato che la sostanza non cambia, anche se la sorpresa per lo stupro c’è. Come se la violenza su una sedicenne ridotta in quello stato non fosse un reato altrettanto grave... Mia figlia è finita in trappola, la sua è stata una morte crudele e lenta e ancora penso a quei tentativi di chiamarla per riportarla a casa...». Che cosa è cambiato in questi cinque anni? «Il dolore per la perdita di mia figlia è sempre vivo e sapere che non è stata ancora fatta giustizia e che i processi continueranno, mi logora». […]

