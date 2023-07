“QUESTA È LA PISTOLA, HO UCCISO MIA COGNATA” – A FOSSOMBRONE, VICINO PESARO, UN 47ENNE, EX FALEGNAME ATTUALMENTE DISOCCUPATO, SPARA ALLA MOGLIE DEL FRATELLO E SI COSTITUISCE - LA VITTIMA AVEVA 40 ANNI: LASCIA UNA BAMBINA. ANCORA MISTERIOSO IL MOVENTE - TENSIONI FAMILIARI, STORIE DI TRESCHE O ALTRO ANCORA? NON RISULTEREBBERO AL MOMENTO MOTIVAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO O PASSIONALE...

Spara a bruciapelo e uccide la cognata, moglie del fratello, madre di una bambina di due anni. Poi, ancora con la pistola in pugno, va alla caserma dei carabinieri e si costituisce, confessando il delitto in stato di choc. È quanto accaduto ieri mattina alle 10.30 a Fossombrone, nel Pesarese, in via Pirandello.

Gli inquirenti stanno ricostruendo le cause del femminicidio, vagliando ogni pista e ogni movente, nessuno escluso. Da quanto si è appreso dagli inquirenti, l’omicidio si è consumato in una casa a due piani nella campagna di Fossombrone: l’uomo — Andrea Marchionni, 47 anni — è sceso al piano terra, dove abitava la cognata, Marina Luzi, 40 anni, impugnando una pistola semiautomatica, e ha fatto fuoco.

«Ho ucciso mia cognata».

Con la voce tremante e in evidente stato di alterazione, Marchionni si è presentato così davanti alla caserma dei carabinieri di Fossombrone, confessando di aver sparato poco prima contro la compagna del fratello. Probabilmente un solo colpo, che le è stato fatale.

Il reo confesso ha portato con sé l’arma del delitto e l’ha consegnata ai militari, che l’hanno fermato e hanno contemporaneamente inviato una pattuglia all’abitazione di Via Pirandello. Sul corpo della vittima il magistrato di turno ha disposto l’autopsia, mentre i carabinieri stanno ascoltando i parenti dell’uomo per individuare il movente del delitto.

Andrea Marchionni, ex falegname attualmente disoccupato, viveva da solo. La pistola era regolarmente detenuta. I carabinieri arrivati sul posto e i soccorsi sanitari hanno solo potuto constatare il decesso di Marina Luzi. Andrea è stato sentito a lungo nella caserma dei carabinieri, ma in serata è stato trasferito nel carcere di Villa Fastiggi a Pesaro. Questo ennesimo femminicidio ha una dinamica chiara, ma molti punti ancora oscuri. Uno su tutti è il movente, che non è stato ancora individuato: motivi di interesse, tensioni familiari, o altro ancora?

(...) «Al momento non risultano moventi di carattere passionale o economico. Si tratta di un contesto apparentemente tranquillo, quindi le indagini dovranno approfondire le varie piste di indagine.