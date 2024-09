13 set 2024 13:33

“QUESTA È UNA TORTURA, SONO STATO DISINTEGRATO” – MORGAN ARRIVA IN TRIBUNALE A LECCO PER IL PROCESSO IN CUI VIENE ACCUSATO DI STALKING DALLA CANTAUTRICE ANGELICA SCHIATTI: IN AULA HA CHIESTO DI POTER ACCEDERE A UN PROCESSO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA. SE LA PROPOSTA NON VERRÀ ACCOLTA SI ANDRÀ ALLA PRIMA UDIENZA A NOVEMBRE – LA DIFESA DEL CANTAUTORE: “SI SONO ATTACCATI A POCHI MESSAGGI IN MEZZO A 50MILA BELLISSIMI. SI USCIRÀ DALL’INCUBO FINALMENTE…” - VIDEO