Il processo a Ciro Grillo e ai suoi tre coimputati sta chiamando in causa anche diversi altri uomini […]. Infatti la presunta vittima, che chiameremo Silvia, nelle sue sei deposizioni davanti ai giudici di Tempio Pausania sta restituendo un quadro del mondo maschile davvero degradante. […]

Per esempio, a proposito del suo istruttore di surf, […] non le avrebbe prestato la sufficiente attenzione perché distratto dalla droga: «Si stava fumando una canna e quindi non lo vedevo molto attento e mi è passata la voglia di raccontare» ha dichiarato la ventiquattrenne milanese.

C’è stata poi la descrizione dell’abuso sessuale che avrebbe subito dal suo «migliore amico» […], David Enrique Bye Obando, mai querelato: «[…] mentre io stavo dormendo, lui mi ha penetrato e quando poi mi sono svegliata, mi sono accorta che ero da un lato, mi facevano tanto male le parti intime, ho provato a girarmi e lui mi ha coperto il volto e poi l’ho visto finire sul sacco a pelo».

[…] La studentessa ha anche tirato in ballo un altro amico norvegese in un video trasmesso in aula mercoledì: «È un deficiente di m… che ho conosciuto in discoteca una volta, avevo bisogno di un posto dove dormire e questo qua mi ha preso una mano e si è quasi fatto una s… da solo perché è così sfigato che non gliela davo nemmeno… lo odio […] credo abbia una ragazza, un qualcosa, una scopamica». Poi aveva deriso le «dimensioni» della sua «virtù meno apparente».

Ma la contestazione più grave è quella rivolta da Silvia a un altro spasimante, tale R.

, più grande di quattro anni, il quale la avrebbe rifornita di droga durante il lockdown del 2020. Gli avvocati degli imputati hanno chiesto che sia sentito come testimone di riferimento, anche se non è ancora stato stabilito in che veste sarà convocato, vista l’accusa di essere di un pusher.

Agli atti c’è anche una chat che Silvia e R. si sono scambiati subito dopo i fatti del 17 luglio che sarebbe avvenuti a casa di Beppe Grillo in Sardegna. Nei messaggi la querelante parla dell’«insolazione» che avrebbe preso in Sardegna e che la aveva costretta in casa con febbre e brividi nelle ore successive al supposto abuso (anche se poi i genitori e la stessa giovane hanno provato ad associare il malessere alla violenza carnale).

R. domanda: «Come sono state ’ste vacanze? Catartiche?». Risposta: «Hahah ma magari… no guarda lasciamo stare… però vabbé in sostanza belle». Il 25 luglio informa l’amico che sta andando dal medico (per la visita ginecologica propedeutica alla denuncia) e gli assicura che un giorno gli racconterà quanto le è successo.

Lui, sentendosi trascurato, annuncia la chiusura dei rapporti: «Ma non so if u hai capito che non ci sentiamo più che ne ho abbastanza. Quindi adios». Lei non ci sta: «Boh ok non ho avuto nemmeno il tempo di spiegare. Comunque tutto a posto anche io ho smesso di stare dietro a gente che non merita… quindi fai bene, ti capisco».

Lui si sfoga: «Vabbè dato che come al solito sostenere una conversazione con te e impossibile ti dico: adesso non fare quella che si e impegnata perché a correrti dietro son stato solo io se vai a vederti i messaggi. Tutto giugno luglio non mi hai cagato e ora pensi pure di poter dire ’ste cose (che mi sei stata dietro e che non merito). Oltretutto ti volevo portare a letto con la storia di mia madre, giusto? Ho uno schifo guarda... sarò sincero. Mi dispiace ma si vede che hai 19 anni. Quando crescerai capirai certe dinamiche».

Lei ribatte: «Vabbe R. ho capito su… se hai bisogno di spezzare rapporti con le persone ci sta… diciamo che se si trattava di iniziare un rapporto di amicizia e dimostrarti che ero interessata, non ho scelto di certo il periodo migliore della mia vita per farlo. […] Ti ho detto che in questo periodo non posso e non riesco a correre dietro a nessuno. Per quanto mi dispiaccia so solo che devo lasciare andare. Perché come hai detto tu ti faccio star male e proprio perché non voglio che accada ciò, mi faccio andar bene la tua decisione».

La presunta vittima torna sull’argomento della famosa serata con Ciro & C.: «Sono successe troppe cose in una sola settimana. […] Non e semplice, ti ringrazio ma non riesco a parlare di certi temi con qualsiasi persona. E sì, ho detto qualsiasi perché di certo non ti posso considerare uno dei miei amici vicini. Spero che tu possa concordare su questo».

Tre giorni dopo lei rinfaccia all’amico i continui cambi di umore e spiega: «È stato un periodo molto difficile e complicato anche per me, ma la differenza e che ho cercato di non riversare i miei problemi sugli altri». Quindi evidenzia che si tratta di «cose personali e importanti» Lui rilancia, spiegando di non stare di certo meglio: «Ero appena uscito da psichiatria perché mi sono suicidato e in ospedale mi hanno curato».

Non sappiamo se quanto scritto nella chat sia vero, ma se lo fosse, per l’uomo non sarà facile affrontare le accuse che la presunta vittima gli ha rivolto in aula.

A questo punto R. affronta proprio la questione delle sostanze stupefacenti: «Prima della clinica mi drogavo, e prendevo tante medicine. Essere andato lì mi ha aiutato tantissimo soprattutto nello smettere di drogarmi come prima anche se qualche canna la sera prima di andare a letto capiti che me la faccio. Dopo la clinica me le han tolte tutte per darmi un’altra cosa meno elevata.

Pero senza quelle “coperture” ogni situazione mi porta all’ansia e io so quali persone mi fanno stare bene e mi fanno pensare ad altro e tu sei una di quelle. Perciò per favore pensaci e dimmi se hai voglia di ricostruire da zero il nostro rapporto».

I due, dopo questi messaggi, sarebbero rimasti in contatto e lei si sarebbe fatta rifornire di droga da lui. Interrogato da noi sul punto, R. ha preferito non commentare. […]

Ieri la giovane ha finito di rispondere alle domande delle difese, in un controesame particolarmente sofferto […]. Infatti l’avvocato Mariano Mameli, difensore di Edoardo Capitta, ha cercato di rimarcare tutte le contraddizioni nel racconto della presunta vittima.

La quale ha continuato a negare di essere lei la ragazza fotografata di spalle sull’auto dei suoi presunti aguzzini, durante una scappata in paese per comprare le sigarette tra il primo e il secondo presunto stupro. Il procuratore Gregorio Capasso è tornato sulla questione dello stato di ebrezza in cui la studentessa avrebbe versato quella notte. Una condizione che, secondo le difese, durante il processo sarebbe stata esasperata. Le udienze riprenderanno il 7 e l’8 marzo. […]

