QUESTI DUE SONO UNA VERGOGNA ASSOLUTA" - IL "MIRROR" SPUTTANA DUE BRITANNICI CHE SONO ANDATI IN UCRAINA PER COMBATTERE AL FIANCO DEI RUSSI: BEN STIMSON E AIDEN MINNIS SONO I PRIMI INGLESI, DI CUI SI CONOSCE L'IDENTITÀ, VOLATI NELLA REGIONE DEL DONBASS CON LE FORZE DI VLADIMIR PUTIN

Il Mirror ha sputtanato due “traditori” britannici che sono andati in Ucraina per combattere al fianco dei russi. Ben Stimson e Aiden Minnis sono nella regione del Donbass con le forze di Vladimir Putin e, in tenuta militare, hanno sventola la bandiera russa per chiarire da che partono combattono.

In un video Ben Stimson si vantava con un forte accento del Lancashire: «Sì, sì, sono tornato in Russia, sono tornato in uniforme». Poi agitando una granata inesplosa, scherza: «Abbiamo alcune dichiarazioni dei contribuenti britannici».

In un altro video, Stimson chiarisce per chi sta combattendo: la Russia. «Ogni uomo fa la sua scelta… molti di noi, volontari stranieri, hanno scelto di venire da questa parte, dalla parte russa». Il “migliore amico britannico nell'esercito russo” di Stimson è Aiden Minnis, ex membro del Fronte Nazionale. I due uomini sono i primi inglesi conosciuti a combattere per la Russia. Il colonnello Richard Kemp, ex comandante dell’esercito britannico, ha dichiarato: «Questi due sono una vergogna assoluta e sono traditori che al loro ritorno nel Regno Unito dovrebbero essere arrestati e incarcerati».

