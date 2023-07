“QUESTI GENITORI ANDREBBERO ARRESTATI” – IL VIDEO CONDIVISO SUI SOCIAL DAL PARLAMENTARE SINISTRATO FRANCESCO EMILIO BORRELLI SCATENA UN PANDEMONIO: NEL FILMATO SI VEDE UNA COPPIA IN SCOOTER CON IN BRACCIO IL FIGLIO NEONATO SULL’AUTOSTRADA NAPOLI-SALERNO - UNA FOLLIA CHE METTE A RISCHIO LA VITA DEL PICCOLO E VIOLA LE NORME DI SICUREZZA STRADALE - VIDEO

“Deputato, un neonato trasportato in questo modo vergognoso su uno scooter. Questi genitori andrebbero proprio arrestati. Eravamo sulla #Napoli #Salerno.” pic.twitter.com/t5ZtxrLtI1 — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) July 22, 2023

Una coppia di genitori è stata filmata mentre percorreva l’autostrada Napoli-Salerno sullo scooter con in braccio il figlio neonato

Il video, girato da un automobilista sull’autostrada Napoli-Salerno, è stato condiviso sui suoi canali social (per vederlo clicca qui) dal parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana, Francesco Emilio Borrelli: “Deputato, un neonato trasportato in questo modo vergognoso su uno scooter. Questi genitori andrebbero proprio arrestati. Eravamo sulla Napoli-Salerno”, si legge nel messaggio che accompagna il video nel post pubblicato su Facebook.

Come si vede nel filmato, a guidare il mezzo a due ruote è il padre. La mamma del piccolo, che lo tiene in braccio, è seduta dietro l’uomo. Tra le altre cose, entrambi i genitori hanno il casco, mentre il neonato no. Un video che mette in risalto un comportamento estremamente irresponsabile; sia perché mette in pericolo la vita del bambino e anche per la violazione delle norme di sicurezza stradale, poiché il trasporto di minori di 5 anni sui veicoli a due ruote è vietato dalla legge.

