Nuova puntata del programma di interviste cult condotto da Peter Gomez sul Nove: venerdì 21 luglio alle 22:45 “LA CONFESSIONE” ospita il direttore de L’identità ed ex senatore del PD Tommaso Cerno.

Tommaso Cerno è tornato a raccontare nello studio del direttore de Ilfattoquotidiano.it della tremenda esperienza avuta da ragazzo:

"Ho avuto un rapporto molto strano con i cattolici, nel senso gerarchico del termine, perché ho fatto tutte le cose che i bambini poveri fanno da piccoli per sentirsi normali: il boy scout, il chierichetto, il cantante del coro, quello che raccoglie le elemosine… - ha spiegato l'ex senatore - Quindi ho conosciuto sia il mondo meraviglioso dell'associazionismo cattolico, ma anche quello che ogni tanto leggiamo sui giornali, ed ero particolarmente carino da ragazzino evidentemente, perché questi signori, soprattutto sacerdoti, avevano una passione assoluta per me".

Poi il giornalista ha raccontato che "a una certa età, molto bassa, ma non così bassa, come quando queste molestie cominciarono, in qualche modo mi sentivo di ricambiare questa attenzione".

Inoltre, l'opinionista televisivo si è detto "molto colpito" dai casi di violenza sui minori "perché presentano drammi: basta soltanto che tu abbia superato quel limite per distruggere per sempre una coscienza, una vita, un sorriso".

"Ha mai pensato in tempi più recenti di denunciare, come hanno fatto altri?", ha domandato Gomez. "No, non l'ho mai pensato, ma non perché non lo ritenga giusto, anzi, invito le persone a farlo, ma perché in qualche modo è stata una parte della mia educazione, anche delle mie frustrazioni. - ha spiegato l'ex senatore - Però mi ha spinto a dire a tutti chi fossi, forse perché io dissi di essere gay molto giovane, ero ancora alle scuole superiori – adesso è normale, all'epoca non lo era – perché pensavo che dicendolo questo tipo di persone si sarebbero tenute lontane, cioè io l'ho detto perché pensavo che questa onta pubblica, che oggi non è più considerata un'onta anche grazie alle manifestazioni che io stesso per molti anni ho fatto, servisse a dire a chi lo faceva in maniera nascosta, subdola, cattiva, 'Non venite da me perché io parlo'", ha concluso Cerno.

