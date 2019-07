“LA QUESTIONE DELLA BENDA PRENDE IL SOPRAVVENTO SULLA MORTE DEL VICEBRIGADIERE CERCIELLO REGA” - IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE DEL SINDACATO DI POLIZIA FSP, FRANCO MACCARI, SI FA FOTOGRAFARE CON UNA BENDA SUGLI OCCHI E UN COLTELLO INSANGUINATO IN POLEMICA CON LE DISCUSSIONI PELOSE SUL RAGAZZO AMERICANO IN CASERMA: “PARLIAMO DEI 16 CM DI LAMA CON CUI E’ STATO UCCISO MARIO CERCIELLO REGA…”

Franco Maccari, vice presidente nazionale del sindacato di polizia Fsp, è stato immortalato con una benda sugli occhi e un coltello insanguinato. È questa la protesta choc che ha lanciato nel giorno dei funerali del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega e all'indomani delle polemiche per la foto di uno dei due ragazzi americani, indagati per l'omicidio del carabiniere a Roma, bendato in caserma.

Maccari si dice stufo della piega presa dal dibattito: "La questione della benda - dice all'Adnkronos - prende il sopravvento sulla morte del vicebrigadiere, sulla discussione sulla sicurezza e sui sistemi di sicurezza inesistenti. Parliamo invece dei 16 cm di lama con il quale è stato ucciso il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega".

Il vice presidente nazionale del sindacato di polizia Fsp se la prende contro gli "pseudo giornalisti che aizzano i lettori e gli ascoltatori per una innocua benda", contro gli "pseudo politici e politicanti che usano strumentalmente e vigliaccamente le morti di servitori dello Stato, scambiati sempre come servi, incapaci di dare strumenti di difesa". Maccari se la prende anche contro "pseudo insegnanti con retaggi post sessantottini di scuole che dovrebbero formare i giovani e che invece sanno solo urlare nelle piazze insulti e minacce ai servitori dello Stato o trasformarsi in leoni da tastiera per sfogare le proprie frustrazioni e rabbie".

Ma l'invettiva di Maccari non finisce qui e nel mirino delle sue critiche ci sono anche gli "pseudo amministratori che si preoccupano di erigere cippi e intitolare strade" invece di "ricordare con simboli veri e intitolati a persone che siano stati un esempio per tutti e per le generazioni future".

Il sindacalista della Polizia ha parole di sdegno anche per gli "pseudo magistrati" e "pseudo comandi generali o direzioni centrali che mentre stringono mani con i loro massimi rappresentanti raccogliendo la vera passione e umanità degli uomini e donne che si sono loro avvicinati, con la stessa mano vergano comunicati in cui scaricano subito i propri servitori prima ancora di accertare eventuali e non strumentali responsabilità".