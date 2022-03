IL MONDO HA VOGLIA DI ZELENSKY - LA SERIE TV “SERVITORE DEL POPOLO”, IN CUI INTERPRETAVA UN PROFESSORE DI LICEO CHE DIVENTAVA PRESIDENTE, È UN SUCCESSO CLAMOROSO IN TUTTO IL MONDO. IN GRAN BRETAGNA “CHANNEL FOUR” GLI HA DEDICATO UNA SERATA INTERA. IN GRECIA TRASMETTONO UNA PUNTATA OGNI SERA. E IN ITALIA? LA SOCIETÀ CHE HA I DIRITTI DEL PROGRAMMA DICE CHE “NON CI SONO RICHIESTE CONCRETE, MA STIAMO TRATTANDO CON…”