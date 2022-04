“QUESTO È UN GENOCIDIO. L'ELIMINAZIONE DELL'INTERA NAZIONE E DEL POPOLO UCRAINO” – ZELENSKY DENUNCIA LE ATROCITÀ DELLE TRUPPE RUSSE NEI CONFRONTI DEI CIVILI TORTURATI A BUCHA – STOLTENBERG: “VIOLENZE ORRIBILI, UNA "BRUTALITÀ INEDITA IN EUROPA DA DECENNI"– DRAGHI: “LE AUTORITÀ RUSSE DOVRANNO RENDERE CONTO DI QUANTO ACCADUTO” – LA CASA BIANCA: “QUESTA GUERRA È TUTT'ALTRO CHE FINITA" – A IRPIN I RUSSI HANNO UCCISO DONNE E RAGAZZE E POI HANNO CALPESTATO I LORO CORPI CON I CARRI ARMATI…

(ANSA) - Il capo della diplomazia Usa Antony Blinken e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg hanno condannato alla Cnn le atrocità contro i civili attribuite ai russi a Bucha, vicino a Kiev. "Quelle immagini sono un pugno allo stomaco", ha reagito Blinken, ribadendo che gli Usa stanno documentando eventuali "crimini di guerra", senza però dire se li considera crimini contro l'umanità o genocidio. Quelle di Bucha sono violenze "orribili", ha detto Stoltenberg denunciando una "brutalità inedita in Europa da decenni".

2. L'ORRORE DI BUCHA, ZELENSKY: "MOSCA RESPONSABILE DI GENOCIDIO"

Dopo l'orrore dei civili torturati e giustiziati a Bucha, l'Ue prepara nuove sanzioni contro la Russia e nuovi sostegni all'Ucraina, dice il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Il segretario del Pd, Enrico Letta, chiede l'embargo completo su petrolio e gas dalla Russia. Odessa si sveglia sotto attacco, con una serie di forti esplosioni all'alba, dopo che nella notte le sirene di allarme antiaereo sono risuonate in molte città dell'Ucraina. "Bombardati depositi di carburante", dicono alcune fonti. Per Zelensky, la Russia vuole il Sud e il Donbass.

16.54 Bucha, Draghi: "La Russia dovrà rendere conto di quanto accaduto"

"Le immagini dei crimini commessi a Bucha e nelle altre aree liberate dall'esercito ucraino lasciano attoniti. La crudeltà dei massacri di civili inermi è spaventosa e insopportabile. Le autorità russe devono cessare subito le ostilità, interrompere le violenze contro i civili, e dovranno rendere conto di quanto accaduto. L'Italia condanna con assoluta fermezza questi orrori, e esprime piena vicinanza e solidarietà all'Ucraina e ai suoi cittadini". Lo dice il presidente del consiglio Mario Draghi.

16.39 Ucraina, la Casa Bianca: "Guerra tutt'altro che finita"

La guerra in Ucraina è "tutt'altro che finita". Lo ha affermato il capo dello staff della Casa Bianca, Ron Klain, nel corso di un'intervista a Abc News. "Penso che gli ucraini stiano vincendo la guerra intorno a Kiev e nel nord del Paese - ha dichiarato - Ma dobbiamo essere molto chiari. Penso che ci siano molte prove che Putin stia semplicemente portando le sue truppe fuori dalla parte settentrionale del Paese per riposizionarle nella parte orientale e rilanciare la battaglia. Quindi penso che finora ci siano state vittorie per gli ucraini, ma questa guerra, purtroppo, è tutt'altro che finita".

16.08 Bucha, Zelensky: "Russia responsabile di un genocidio"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di essere responsabile di un "genocidio" in Ucraina per eliminare "l'intera nazione", dopo il ritrovamento di fosse comuni a Bucha. "Sì, questo è un genocidio. L'eliminazione dell'intera nazione e del popolo ucraino. In Ucraina abbiamo cittadini di più di 100 nazionalità. Si tratta della distruzione e dello sterminio di tutte queste nazionalità", ha detto in un'intervista alla tv americana Cbs.

15.37 Bucha, il segretario Usa Blinken: "Quelle immagini sono un pugno nello stomaco"

Le violenze imputate alle forze russe a Bucha, nella regione di Kiev, "sono un pugno nello stomaco". Lo ha affermato il segretario di Stato Usa Antony Blinken alla Cnn. "E' la realtà di ogni giorno - ha detto Blinken - fino a quando proseguirà la brutalità della Russia contro l'Ucraina". Gli Stati Uniti, ha aggiunto, continueranno a "documentare" eventuali "crimini di guerra di cui i responsabili dovranno rendere conto".

15.20 Ucraina, il sindaco di Irpin: "Donne uccise dai russi e calpestate con i carri armati"

I russi hanno ucciso donne e ragazze a Irpin e poi hanno calpestato i loro corpi con i carri armati. Lo ha comunicato lo scorso 1° aprile il sindaco di Irpin, Alexander Markushin riferendo dei civili morti a causa dei bombardamenti e delle mine. E di persone contro cui l'esercito russo ha sparato mentre erano in strada.

