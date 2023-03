“QUESTO È IL MIO ULTIMO GIORNO DA UBRIACO” – LA DRAMMATICA ULTIMA INTERVISTA DI PAUL GRANT, ATTORE DI "STAR WARS" E UNO DEI FOLLETTI DI "HARRY POTTER", MORTO A 56 ANNI DOPO ESSERE COLLASSATO ALLA STAZIONE DI KING'S CROSS, A LONDRA – UN MESE FA RACCONTAVA DI VOLER CHIUDERE CON ALCOL E DROGHE: “NON NE SONO DIPENDENTE, MI SONO SOLO GODUTO LA VITA. HO SPRECATO LA MIA FORTUNA DOPO STAR WARS, HO SPESO TUTTI I SOLDI IN DROGA E PROSTITUTE E…” - VIDEO

PAUL GRANT, ADDIO AL FOLLETTO DI “HARRY POTTER”

Estratto dell’articolo da www.lastampa.it

L'attore britannico Paul Grant, uno dei folletti di Harry Potter, è morto a 56 anni dopo essere collassato giovedì scorso a King's Cross, a Londra. È stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stata dichiarata la morte cerebrale. Per una triste coincidenza la stazione è centrale nei libri di J.K.Rowling, diventata una meta di pellegrinaggio per tutti i fan di Harry Potter. Proprio dal fantastico "Binario 9 ¾ " infatti, tra le piattaforme 9 e 10 parte l'Hogwarts Express, il treno che porta i piccoli maghi e streghe nella leggendaria scuola di magia al Castello di Hogwarts.

Domenica la sua famiglia ha preso la decisione di spegnere la macchina di supporto vitale. La figlia Sophie Jayne Grant, 28 anni, si è detta "devastata" e ha definito il padre "una leggenda sotto molti aspetti". […]

DAGONEWS

La drammatica ultima intervista di Paul Grant in cui rivelava di aver "bevuto troppo", ammettendo di aver sprecato la fortuna che gli aveva regalato "Star Wars".

L'attore, in un'intervista realizzata alla stazione londinese di King's Cross il mese scorso, ha spiegato come avesse speso i suoi soldi in prostitute e droga. «Questo è il mio ultimo giorno da ubriaco – dichiarava - Devo smetterla di farlo. I soldi? Mi sono goduto la vita, non sono dipendente da sostanze. Posso bere un intero fottuto giorno o un mese, ma non ne sono dipendente.

Mi sono goduto la vita. Si vive una volta sola, no?». L’attore raccontava di come abbia perso il controllo della sua vita dopo aver rotto con la moglie. Ha ammesso di averla tradita diverse volte, prendendosi la colpa del fallimento del loro matrimonio. In un’intervista di qualche anno fa con “The Sunday Mirror” raccontava: «Ho bisogno di aiuto. Mi faccio di cocaina.

Bevo e fumo quello che posso. Avevo una famiglia, ero sposato, ora sono divorziato. Ho perso tutto. Non ho niente, le mie cose, le foto, i vestiti. Non so cosa voglio in questo momento. Avevo i soldi, li ho buttati tutti, li ho spesi in droga e prostitute».

