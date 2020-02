“QUESTO PREMIO LO CHIAMERÒ HARRY” – BRAD PITT INFIAMMA IL PUBBLICO DEI BAFTA ANCHE QUANDO NON C’È - ASSENTE PER MOTIVI FAMILIARI HA MANDATO MARGOT ROBBIE A LEGGERE UN DISCORSO PER LUI: "QUESTO PREMIO SI CHIAMERA' HARRY, PERCHÉ SONO DAVVERO ENTUSIASTA DI RIPORTARLO NEGLI STATI UNITI CON ME” – LA TELECAMERA INDUGIA SU KATE E WILLIAM CHE SGHIGNAZZANO ALLA BATTUTA… VIDEO

Brad Bitt entusiasma il pubblico anche quando non è presente. Ieri ha avuto luogo la cerimonia dei Bafta Awards 2020, gli Oscar britannici dove l’attore americano doveva ricevere il premio per la sua interpretazione in “Once upon a time... in Holliwood” ma, per obblighi familiari, non è potuto esser presente. Così, a leggere il discorso al suo posto, è stata l’attrice Margot Robbie.

“Ehi Inghilterra, ho saputo che sei single: benvenuta nel club”. La battuta di inizio discorso è un chiaro riferimento alla Brexit, ufficializzata il 31 gennaio scorso, e ai suoi due matrimoni falliti: il primo con Jennifer Aniston e poi l’ultimo, con Angelina Jolie.

La platea ha apprezzato l’ironia di Brad Pitt, il quale si è detto onorato del premio ricevuto e ha tenuto ovviamente a ringraziare Quentin Tarantino, regista del film, così come l’intero cast che ha lavorato con lui.

Ma se l’apertura è stata condita con una leggera stoccata, non da meno è stato il finale: “Questo premio lo chiamerò Harry, perché sono davvero entusiasta di riportarlo negli Stati Uniti con me”. Anche qui il riferimento è chiaramente sulla decisione di Harry e Megan di staccarsi dalla famiglia reale inglese.

La povera Margot Robbie, visibilmente in imbarazzo, ha tenuto a precisare come queste siano “le sue parole, non le mie”. Ma può tranquillizzarsi: William e Kate, seduti in prima fila, hanno dimostrato di saper stare al gioco, ridendo delle battute di Brad Pitt.

